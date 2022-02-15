سناء الشّعلان (بنت نعيمة) في نادي المثقفين العرب

ميسان/ العراق: الأديبة الأردنيّة د. سناء الشّعلان (بنت نعيمة) ضمن الهيئة التّأسيسيّة لنادي المثقفين العرب، وقدّ عبّرت عن فخرها وسعادتها بمشاركتها في تأسيس هذا النّادي الثّقافيّ الذي يحاول أن يصنع بوتقة خاصّة للثّقافة العربيّة لتكون مظلّة إنسانيّة تظلّ الإبداع العربيّ وفكره في محاولة جادّة وقويّة وراسخة في الانفتاح على المنجز الإنسانيّ بغية تأسيس رؤية جديدة لأدوات الإبداع وفعاليتها في السّلوك الإنسانيّ.

وفي ذات الوقت ذاته شكرت الأديب النّاقد محمد رشيد على هذا السّعي النّشط المستمرّ لبناء معمار خاصّ لمفهوم التّعاون الإبداعيّ بين المبدعين العرب في فكر يحترم الاختلاف والتّعدديّة والمفهوم الشّخصيّ لقوى الجمال والتّجديد والانعتاق من التّقليد الجامد الموات.

وقال الأديب محمد رشيد مؤسّس النادي إن اللجنة التأسيسية تكونت من المثقفات والمثقفين الذين شاركوا وحضروا فعاليات مؤتمر القمة الثقافي العربي الأول والثاني ومؤتمر القمة الثقافي الذي انعقد مؤخراً في السليمانية وستكون مهمة اللجنة التأسيسية هي التحضير لـ( مؤتمر انتخابي عام ) يضمّ اللجنة التأسيسية والذين ينتسبون للنادي مستقبلاً ضمن شروط العضوية بانتخاب رئيس النادي وأمينه العام وأعضاء مجلس الإدارة. هذا ويذكر أن العضوية تمنح إلى ( رواد الثقافة والفكر / رؤساء المنظمات الثقافية / رؤساء النقابات / مدير عام فما فوق بالنسبة للقطاع الحكومي / القضاة / عمداء الكليات / رؤساء الجامعات/ رؤساء الشركات بصفتهم داعمين للمشروع العربي.

وقد تشكلت اللجنة التأسيسية من شخصيات عربية مهمّة من أغلب الدول العربية على أن يتم افتتاح ممثلية أو نادي موازي في كل الدول العربية يتشكل من الأعضاء

المؤسسين والأعضاء الجدد، بعد انعقاد المؤتمر الانتخابي الذي سينعقد في المستقبل القريب بيوم واحد .

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