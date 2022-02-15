سياسيون: منصب رئيس الجمهوريَّة قد يُذيب الجمود السياسي

بغداد: مهند عبد الوهاب

يرى سياسيون أنَّ منصب رئيس الجمهوريَّة قد يكون مرتكزاً في تغيير المشهد السياسي الحالي من حالة الاستعصاء وغياب الحلول إلى تفاهمات قد تفتح الطريق إلى تسريع عملية اختيار رئيس الوزراء، لكن كل تلك الآمال. وبحسب قول سياسيين ومطلعين ستذهب أدراج الرياح إذا ما تمسك الحزبان الكرديان الاتحاد والديمقراطي بمرشحيهما للمنصب، وسيصار إلى البديل أو مرشح تسوية.

وقال النائب عن دولة القانون المنضوية في الإطار التنسيقي محمد الشمري: إنَّ “الأمور تتجه في عملية ترشيح رئيس الجمهورية إلى إيجاد شخصية بديلة كمرشح تسوية، وسيتم التوافق عليها، وفي هذا الإطار سيتم ترشيح عبد اللطيف رشيد وهو شخصية معتدلة كمرشح حزب الاتحاد الكردستاني، وهو من الـ 26 شخصية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية”.

وأوضح الشمري، في حديث أنَّ “العراق يسير باتجاه الانسداد ولكن الانفراج سيكون في اللحظات الأخيرة”، مبيناً أنَّ “الإطار التنسيقي يسعى للدخول في العملية السياسية بشكل كامل ولكن يبقى على الطرف الآخر التقدم بخطوات أخرى”.

وأشار النائب إلى وجود عدة خيارات أمام قوى الإطار إن تعذر إقناع الطرف الآخر بدخول عملية تشكيل الحكومة، وهي إما الذهاب إلى المعارضة أو

المقاطعة.

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