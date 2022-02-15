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عد لقاء مع “الجيل الجديد”.. رئاسة الإقليم تنأى بنفسها عن التدخل بالانتخابات البرلمانية

قالت رئاسة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء إنها لا تتدخل بالحوارات والمباحثات الجارية بين الأطراف السياسية والكتل البرلمانية حول الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر أيلول المقبل في الإقليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دلشاد شهاب مستشار رئيس اقليم كوردستان عقب زيارة أجراها إلى مقر حراك الجيل الجديد في اربيل.

وقال شهاب إن الانتخابات في الاقليم عمل يخص الأطراف السياسية والكتل البرلمانية ولن ترعى رئاسة الاقليم الحوارات معها في هذا الصدد وهذا ليس من ضمن مهام عمل الرئاسة، مردفا بالقول إن الانتخابات موضوع قانوني وعملية برلمانية.

وأوضح أن “ما يتم الاتفاق عليه بين الكتل البرلمانية حول الانتخابات فان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيحترم ذلك الأمر، وسيقوم بما يقع على عاتقه من خلال تقديم الدعم القانوني عبر المصادقة على الاتفاق بمرسوم إقليمي”.

كما تابع شهاب بالقول ان “الكتل والأطراف السياسية الكوردستانية تؤيد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ورئيس الإقليم يساند ذلك أيضا ويعمل على تهيئة الأرضية المناسبة لإنجاح العملية”، مشيرا إلى أن القضايا الخلافية الأخرى اذا كان بالامكان ان تقرب رئاسة الإقليم وجهات النظر بين الأطراف والكتل السياسية، فستبذل جهدا ضمن هذا الإطار.

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