كربلاء تستعد لاحتضان المؤتمر الاول للحد من ظاهرة التطرف والارهاب

تستعد العتبة الحسينية المقدسة لعقد المؤتمر الاول للحد من ظاهرة التطرف والارهاب بمشاركة اكثر من 100 بحث بمحاور مختلفة.

وقال رئيس اللجنة التحضرية للمؤتمر الشيخ علي القرعاوي إن “الاستعدادات تجري على قدم وساق لعقد المؤتمر الاول للحد من ظاهرة التطرف والارهاب في الـ22 من الشهر الجاري، وبمشاركة جميع الجهات التي أثر عليها الارهاب طيلة الفترة الماضية”.

واضاف القرعاوي أن “ادارة المؤتمر تسلمت 140 بحثا، وقبل منها 112 بحثا، وفقا لمحاور المؤتمر المتمثلة بعشرة محاور في الجوانب الامنية والفكرية والعقدية والانسانية والنفسية والتربوية والاقتصادية”.

واشار الى ان “المؤتمر يستمر لمدة يومين، وستناقش البحوث في خمس قاعات لمناقشة جميع البحوث”، مؤكدا ادارة المؤتمر لديها سعي جاد للعمل بالتوصيات التي ستخلص عن المؤتمر، وهناك تنسيق عالي مع الوزارات والمؤسسات للعمل بالتوصيات. انتهى/ 25ش

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