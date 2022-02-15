مركز دراسات: تجارة التعليم ترفع أعداد الجامعات والمدارس الأهلية في العراق

ترجمة / حامد احمد

تناول بحث نشره معهد آيرس IRIS للدراسات الإقليمية والدولية بالجامعة الأميركية في السليمانية ظاهرة تنامي أعداد الكليات والجامعات والمدارس الاهلية في العراق منذ فترة ما بعد عام 2003 الأمر الذي يعكس حالة التجاهل الحكومي للتعليم العام وعدم تهيئة استثمارات كافية لتوسعته والاهتمام بالبنى التحتية للقطاع التربوي في البلد رغم التنامي السكاني المستمر حيث وجد الأهالي ضالتهم بالتعليم الخاص لضمان مقعد دراسي لأولادهم في الجامعات والتخلص من الاكتظاظ المفرط بصفوف المدارس الحكومية.

وأشار التقرير الى ان منحى التعليم الخاص في العراق في تزايد مستمر. حيث كان عدد الجامعات الاهلية في العام 2003 لا يتجاوز 10 جامعات وتضم نحو 20,000 طالب فقط، أما اليوم فقد تضاعف عدد الجامعات الاهلية الى اكثر من عشرة أضعاف ذلك العدد لتصل الى 75 جامعة أهلية بعدد طلاب يربو على 220,000 طالب. اما ما يتعلق بالمدارس الاهلية بالنسبة للمرحلتين الابتدائية والثانوية فإنها تكاد تكون ليس لها وجود قبل الغزو الأميركي للعراق عام 2003، ولكن شبكة هذه المدارس انتشرت عبر العراق ليصل عددها الى 2,700 مؤسسة تضم ما يقارب من 5% من اعداد طلبة العراق.

قلة الإنفاق الحكومي

يذكر التقرير ان احدى العوامل المهمة التي أدت الى نمو قطاع التعليم الأهلي في البلد هو إهمال الحكومة لقطاع التعليم العام. حيث تناقص الانفاق على التعليم العام منذ العام 2014 صعودا رغم تزايد عدد الطلاب الانفجاري سنة بعد أخرى. ومنذ العام 2014 تراوح مبلغ الانفاق السنوي على التعليم بحدود 10 تريليون دينار (ما يقارب 6.75 مليار دولار) تذهب منها 7.5 تريليون دينار لوزارة التربية، في حين تذهب الـ 2.25 تريليون دينار المتبقية لوزارة التعليم العالي. هذا المبلغ لا يتناسب مع متطلبات الأعداد المتزايدة للطلبة حيث ان الكليات الحكومية لا تستطيع استيعاب هذه الاعداد من الطلبة التي تزداد بمعدل 4.4% سنويا. في حين تزداد النفقات الحكومية على القطاع الأمني والعسكري في الوقت الذي انتقل فيه البلد لمرحلة ما بعد الحرب والتنمية.

ويشير التقرير الى ان المشكلة ليست بالتخصيصات القليلة فقط ولكن في المجال التي تصرف فيه هذه المبالغ، حيث ان ميزانية التربية تركزت خلال المرحلة ما بين 2014 الى 2021 على تسديد رواتب موظفي التربية والنفقات على السلع والخدمات. اما الاستثمارات الضرورية في ادامة المنشآت التربوية والتكنولوجية وبناء المدارس والجامعات خلال تلك المرحلة فقد تراجعت الى حد الإهمال.

ما هو رد الآباء والطلبة على هذا الوضع

أظهر استطلاع اجراه البحث مع أولياء أمور الطلبة المسجلين في مدارس وجامعات أهلية عواقب الإهمال الحكومي للاستثمار في قطاع التعليم العام ولجوء الإباء لتسجيل أبنائهم في المدارس الاهلية للتخلص من ظاهرة اكتظاظ الطلبة في الصف الواحد الأمر الذي يحد من فرصة تعلم الطالب وكذلك تراجع مستوى التعليم في المدارس الحكومية.

المواطن قاسم، من أهالي بغداد ذكر بانه اضطر لتسجيل ابنه الصغير في مدرسة أهلية رغم الضائقة المالية التي يعانيها وذلك بسبب الوضع غير المقبول وغير الآمن في المدرسة الحكومية المحلية. وأضاف قائلا ” يصل عدد التلاميذ في الصف الواحد الى ما يقارب من 90 تلميذا، في حين يجب ان لا يتعدى 35 طالبا كحد اعلى. لقد صدمت ازاء وضع المدرسة ومنظر جلوس الطلاب على الأرض والساحة مكتظة بالطلبة”.

أشخاص آخرون عبروا عن نفس الملاحظات. المواطن، وليد، من محافظة ذي قار ، أشار الى انه يدخر نسبة 25% من دخله الشهري لتغطية نفقات تسجيل أولاده الثلاثة في مدارس أهلية، وان السبب الرئيس الذي دفع لذلك هو افتقار منطقته لمدرسة ذات مستوى جيد. تحدث عن اضطراره لتحمل أعباء نفقات إضافية لتوفير فرصة تعليم أفضل لأولاده.

من ناحية أخرى يقول الآباء بخصوص المدارس الأهلية انها تقدم نفس المناهج الدراسية الأساسية ولكن ضمن صفوف اقل اكتظاظا بأعداد الطلبة مع توفير خبرة تدريسية تربوية أفضل بشكل هامشي. ومن الجدير بالذكر ان هذا لا يعني بان جميع المدارس الحكومية في حال صعب، ووفقا لهذا فان هناك قسما من المدارس الحكومية يضم اعدادا معقولة نسبيا من الطلبة مع توفر ابنية كافية فيها ولكن هذه الحالات تعتبر استثناء وليس الشيء السائد.

اما ما يتعلق بالتعليم العالي فان سبب التوجه للجامعات والكليات الاهلية هو المقاعد المحدودة المتوفرة للطلبة في الجامعات والكليات الحكومية خصوصا المتعلقة بالمجموعة الطبية والهندسة والقانون. استطلاع الآراء يشير الى ان هذه الاختصاصات هي الوحيدة التي تضمن لصاحبها فرصة الحصول على وظيفة حكومية بعد التخرج.

بينما كان التشريع قبل العام 2003 ان الجهات غير النفعية فقط لها الحق بتأسيس مدارس وجامعات، فان التشريع بعد عام 2003 أزال هذه العقبات. حيث ان الاحكام الجديدة سمحت لكل الأفراد ورجال الاعمال من تأسيس مؤسسات تربوية للسعي وراء الأرباح من هذا النشاط.

ويوصي البحث بضرورة تطوير علاقة صحية أكثر ما بين قطاعي التعليم الخاص والعام لمنفعة البلد من اجل بناء نظام تربوي يلبي طموحات العوائل فضلا عن تنمية وتطوير جيل جديد من قادة وتربويين وأصحاب مهن تخصصية وذلك عبر اتجاهين. الأول ضرورة إجراء استثمار مهم في قطاع التربية العام الذي يلقي بفائدته لمؤسستي القطاع التربوي العام والخاص بنفس الوقت. وجود قطاع تربوي عام قوي ورصين سيضمن بأن الطلب المتنامي على القطاع الخاص مبني على الامتيازات الموضوعية أكثر من الامتيازات المصطنعة.

اما الامر الضروري الآخر فيجب وضع مقاييس في مكانها لتخويل الجهات المناسبة التي يمكن لها ان تؤسس مدارس وجامعات خاصة وليس ان تطلق العنان لرجال الاعمال والتجار في تبني هذا الامر لأغراض منفعية وليست تربوية.

عن معهد IRIS للدراسات

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