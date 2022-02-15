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منظمة تتوقع ارسال قوات امريكية لاوكرانيا ورومانيا وبولندا لمواجهة روسيا حال غزو اوكرانيا

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 منظمة تتوقع احتلال روسيا لمضيقى البوسفور والدردنيل بين تركيا وبلغاريا حال اجتياح روسى لاوكرانيا

 

 

بيان صحفى 

 

قالت منظمة العدل والتنمية ان الإدارة الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”  ،قد تدرس إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا وتسليح الجيش الأوكرانى والقواعد العسكرية ببلغاريا وجورجيا ورومانيا  لمواجهة التمدد العسكرى الروسى ونشر قوات أمريكية داخل أوكرانيا لمواجهة أى احتمالات باجتياح القوات الروسية لأوكرانيا ودول أوروبا الشرقية ،ودعم حلف الأطلسى بعد الحصول  على موافقة الكونجرس.

 

وأشار المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى إلى أن أردوغان قلق للغاية من التمدد الروسى بدول أوروبا الشرقية أو اجتياح أوكرانيا الأمر الذى يدفع روسيا لإعادة السيطرة على مضيقى البوسفور والدردنيل بتركيا وبلغاريا والتوسع العسكرى بأوكرانيا وإستونيا وجورجيا ودول أوروبا الشرقية.

 

وأشار المتحدث الإعلامى للمنظمة زيدان القنائى إلى أن حلف “النيتو” وضع خطط لمواجهة التمدد العسكرى لروسيا  عبر نشر قوات عسكرية للنيتو ودروع صاروخية  بدول اوروبا الشرقية لمنع اجتياح عسكرى روسى لتلك الدول  ومنها المجر والتشيك وبلغاريا

 

وأكدت المنظمة أن الرئيس بوتين والكرملين يسعيان إلى إعادة تشكيل  تحالف اوراسى جديد بديل للاتحاد السوفيتى بعد التمدد داخل أوروبا الشرقية والاجتياح العسكرى لتلك الدول

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