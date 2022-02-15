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من الأمير الذي قال الفرح هو فرح القلب الذي ينبض بذكر الله انه علي
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من الأمير الذي نزلت فيه آية المودة انه علي
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من الأمير الذي قال عنه رسول الله أنا مدينة العلم وهو بابها انه علي
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من الأمير الذي يعلم الآية نزلت في سهل أم في جبل انه علي
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من الأمير الهادي الذي نزلت فيه آية “ِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ” انه علي
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من الأمير الذي قال إخوان الدين أبقى مودة انه علي
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من الأمير الراكع الذي نزلت فيه الآية “الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ” انه علي
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من الأمير الذي قال من وثق بالله اراه السرور انه علي
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من الأمير الذي خزينة حكمه يعطيها للفقراء والمساكين انه علي
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من الأمير الذي ولايته كمال الدين انه علي
من الأمير انه علي (الحلقة الخامسة)
الدكتور فاضل حسن شريف
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