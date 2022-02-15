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من الأمير انه علي (الحلقة الخامسة)

الدكتور فاضل حسن شريف
ملاحظة: الحلقات الاخرى منشورة في مواقع مختلفة

من الأمير الذي قال الفرح هو فرح القلب الذي ينبض بذكر الله انه علي

من الأمير الذي نزلت فيه آية المودة انه علي

من الأمير الذي قال عنه رسول الله أنا مدينة العلم وهو بابها  انه علي

من الأمير الذي يعلم الآية نزلت في سهل أم في جبل انه علي

من الأمير الهادي الذي نزلت فيه آية “ِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ” انه علي

من الأمير الذي قال إخوان الدين أبقى مودة انه علي

من الأمير الراكع الذي نزلت فيه الآية “الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ” انه علي

من الأمير الذي قال من وثق بالله اراه السرور انه علي

من الأمير الذي خزينة حكمه يعطيها للفقراء والمساكين انه علي

من الأمير الذي ولايته كمال الدين انه علي
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