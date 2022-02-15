من الأمير انه علي (الحلقة الخامسة)

من الأمير الذي قال الفرح هو فرح القلب الذي ينبض بذكر الله انه علي

من الأمير الذي نزلت فيه آية المودة انه علي

من الأمير الذي قال عنه رسول الله أنا مدينة العلم وهو بابها انه علي

من الأمير الذي يعلم الآية نزلت في سهل أم في جبل انه علي