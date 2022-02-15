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من هو ريبر بارزاني مرشح الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية؟

أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الإثنين، تقديم ريبر أحمد بارزاني مرشحًا جديدًا لرئاسة الجمهورية على خلفية إقصاء هوشيار زيباري.

ويشغل بارزاني، من مواليد أربيل 1968، منصب وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان، ويحمل شهادة المجاستير من كلية الدفاع الوطني في بغداد.

وتشير السيرة الذاتية للمرشح، إلى عمله ضمن “لجان اختيار الشخصيات المرشحة للمناصب الحكومية منذ عام 2017.

ويجيد بارزاني اللغة العربية والإنجليزية والفارسية فضلاً عن الكردية، وفق السيرة الرسمية.

ويحمل المرشح رتبة لواء، وقد شغل مناصب عدة في الإقليم من بينها رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس أمن كردستان.

كما عمل كمدير لتحليل الأخبار في وكالة حماية الأمن، إضافة إلى إدارة مديرية مكافحة الاجرام المنظم في قسم الدفاع.

 

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