موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره ريال مدريد الإسباني في قمة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بملعب حديقة الأمراء.

وينتظر أن تقام مباراة الإياب على أرض ريال مدريد في معقله سانتياجو بيرنابيو في التاسع من شهر مارس/ آذار المقبل، لتحديد المتأهل للدور ربع النهائي من البطولة القارية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يلتقي باريس سان جيرمان مع ريال مدريد، في أول أيام ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير/ شباط الحالي.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 بعد منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تُنقل مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات “بي إن سبورتس”، وهي الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستكون المباراة منقولة بشكل حصري على شبكة بي إن سبورتس عبر قناة “beIN SPORTS PREMIUM 1”.

معلق مباراة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

سيتولى المعلق اليمني حسن العيدروس مهمة التعليق على قمة باريس سان جيرمان وريال مدريد.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا لموسم 2021-2022