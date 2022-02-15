نائب ايزيدي: الحكومة فشلت بأهم ملف امني في العراق

اتهم النائب الايزيدي محما خليل، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية بالفشل في دعم اهم ملف امني في العراق، مبينا ان اتفاق سنجار لم ينفذ منه اية بنود.

وقال خليل في تصريح ، إن “اتفاق سنجار والذي ينص على اعادة سلطة الدولة الاتحادية الى قضاء سنجار وانهاء العصابات الخارجة عن القانون، فضلا عن منع اي شخص اجنبي خارجها واعادة النازحين وغيرها من البنود لم تطبق ايا من بنودها”.

وأضاف، ان “ما جرى هو خلاف ذلك حيث تحول القضاء الى بيئة طاردة للمواطنين بسبب عدم استقرار الاوضاع الامنية وانتشار العصابات في القضاء”.

واشار خليل الى ان “الفشل المستمر جعل من سنجار اسيرة الحكم الاجنبي ومحاولة تركيا السيطرة عليها وقصفها بشكل يومي بذريعة وجود جماعات مسلحة تركية فيها دون تحرك حكومي عراقي سوى بالاعلام “.انتهى/ 25د

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