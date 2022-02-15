Posted on by

نائب ايزيدي: الحكومة فشلت بأهم ملف امني في العراق

اتهم النائب الايزيدي محما خليل، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية بالفشل في دعم اهم ملف امني في العراق، مبينا ان اتفاق سنجار لم ينفذ منه اية بنود.
وقال خليل في تصريح ، إن “اتفاق سنجار والذي ينص على اعادة سلطة الدولة الاتحادية الى قضاء سنجار وانهاء العصابات الخارجة عن القانون، فضلا عن منع اي شخص اجنبي خارجها واعادة النازحين وغيرها من البنود لم تطبق ايا من بنودها”.
وأضاف، ان “ما جرى هو خلاف ذلك حيث تحول القضاء الى بيئة طاردة للمواطنين بسبب عدم استقرار الاوضاع الامنية وانتشار العصابات في القضاء”.
واشار خليل الى ان “الفشل المستمر جعل من سنجار اسيرة الحكم الاجنبي ومحاولة تركيا السيطرة عليها وقصفها بشكل يومي بذريعة وجود جماعات مسلحة تركية فيها دون تحرك حكومي عراقي سوى بالاعلام “.انتهى/ 25د

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close