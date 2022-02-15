نائب يكشف عن سبب مغاير يعرقل انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة

اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي , الثلاثاء , ان الازمات التي تواجه تشكيل الحكومة سببها المواد الدستورية المتعلقة بالكتلة الأكبر وآلية انتخاب رئيس الجمهورية , مبينا انه اصبح لزاما على البرلمان تعديل المواد الخاصة بتلك المشكلتين.

وقال الزيادي في تصريح , انه “في كل دورة انتخابية تواجه القوى السياسية ازمتي تفسير الكتلة الأكبر وآلية انتخاب رئيس الجمهورية حيث ان كل الآراء صحيحة بسبب مطاطية تفسير المواد المتعلقة بالمشكلتين ” .

واضف انه “بات لزاما على القوى السياسية في مجلس النواب تعديل المواد 70 و59 و72 أولا وثانيا الخاصة بالكتلة الأكبر وآلية انتخاب رئيس لجمهورية , للخروج من الازمة المستعصية التي تواجهه تشكيل الحكومة في كل دورة انتخابية”.

من جانب اخر اكد الزيادي ان “قرار المحكمة الاتحادية بشان دستورية إعادة فتح باب الترشيح سيحدد مصير الخلاف بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي قيما يتعلق بمنصب رئاسة الجمهورية”. انتهى / 25م

محمد شفيق, [2/15/2022 2:02 PM]

مسؤول انباري يشكو اهمال تشغيل المصانع الحكومية المتوقفة منذ 18 عاما

المعلومة/ الانبار..

ابدى قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الثلاثاء ، استغرابه من عدم اتخاذ اي خطوات فعلية لتشغيل المصانع الحكومية المتوقفة منذ اكثر من 18 عاما.

وقال المحلاوي في تصريح ان “حكومة الانبار المحلية تستغرب من عدم اتخاذ اي خطوات فعلية جادة من الحكومة المركزية لتشغيل المصانع الحكومية المتوقفة منذ اكثر من 18 عام على الرغم من اهمية هذه المصانع في تعضيد واردات الدولة وانتعاش الواقع الاقتصادي للمحافظة “.

واضاف ان” تشغيل المصانع الحكومية في الانبار سوف يسهم في القضاء على البطالة وافساح المحال للعاطلين عن العمل في المحافظات الاخرى العمل في تلك المصانع التي بحاجة الى ايدي عاملة كبيرة عند تشغليها”، مبينا ان” الحكومة المركزية لم تتخذ اي خطوات باتجاه تشغيل هذه المصانع التي كانت سابقا تحقق واردات مالية ضخمة لوزارة المالية”.

وأوضح المحلاوي، أن “عشرات الشركات الاستثمارية المحلية والاجنبية فاتحت الحكومة المركزية بعرضها كفرصة استثمارية الا ان الجهات المعنية لم توافق على الية استثمارها من دون معرفة الاسباب لتبقى هذه المصانع اسيرة الاهمال رغم اهميتها الاقتصادية “. انتهى/ 12أ

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