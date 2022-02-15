سجاد تقي كاظم

نعيم الهاشمي الخفاجي (وتناقضاته)..كيف تعتبر من (خرج عن الدولة العثمانية من العرب السنة..خونة)؟

متناقض لحد النخاع.. بمقالة واحده نكتشف ذلك.. ففي مقالته مثلا (لبنان لا يغيرها حزب او مكون يا عربان).. في تحقير وتصغير للعرب بوصفهم (عربان)…. الذي ينتمي لهم تجاوزا.. والهدف من ذلك تضخيم (الفرس) باعين العرب.. ليستحقر العربي نفسه .. وخصوصا العربي الشيعي.. ورغم كوني لست قوميا بل عدو لكل من يسيس القومية او الدين او المذهب او اي اديولوجية.. ولكن ارفض ان يصغر قيمة اي انسان بقوميته او دينه او مذهبه او عشيرته.. وحتى دفاعي عن (العرب الشيعة) ليس طائفيا ولا عنصريا.. بل برغماتيا.. وعقلانيا.. لحل ازمة عدم التعايش السلمي بين المكونات.. بارض الرافدين.. وخاصة ان (العرب الشيعة) مرفوضيا عربيا لانهم شيعة.. ومرفوضيا ايرانيا لانهم عرب وليسوا فرس.. وتغيير العقول و النفوس تحتاج لقرون ومن غير المعقول ان نبقى قرون كعرب شيعة نسحق بدعوى (الاخوة مع من يعادينا)..باسم القومية او الدين او او او.. ولا انسى.. باني احب لنفسي ما احب لغيري.. لذلك اطالب باقليم للعرب الشيعة .. بالمقابل اطالب باقليم للسنة بالغربية.. ايضا.. (فازمة العراق ليس بلد موحد يراد تقسيمه بل مقسم يراد توحيده قسرا).. كما اكرر هذه الحقيقة دائما..

ونقول (لنعيم الهاشمي الخفاجي) تعال تكلم معي.. (انت تعتبر العثمانيين احتلال ام ماذا)؟

فهل تعتبر العثمانيين الاتراك احتلال لارض الرافدين.. ام ليسوا كذلك؟ فهمنه الله اخليك.. ثم نحن محكومين عبر تاريخنا بسبب (امثالك) الخونة العقائدين.. الذين حينا يوالون المحتل التركي باسم الدين.. وحينا يوالون الايراني باسم المذهب.. وحينا يوالي الاجنبي المصري او السوري او الاردني باسم العقيدة القومية.. فانت تكتب ما نصه (ومن خان الدولة العثمانية ليس الشيعة وانما السنة العرب بكل توجهاتهم الدينية والثقافية والعشائرية).. فهل نزعة العرب السنة للحكم.. والاستقلال و الحرية بدولة لهم.. واقامة قنوات اتصال مع القوى الدولية لتحقيق ذلك.. تعتبرها خيانة؟ عجيب غريب؟

فكل الثورات والتغيرات كانت بدعم قوى خارجية.. يا نعيم الهاشمي الخفاجي

فمثلا الفرنسيين دعموا الثورة بامريكا ضد الانكليز لتستقل امريكا.. (الحلفاء دعموا حتى السوفيت الشيوعية ضد النازية).. الخ..

ثم بالله عليكم..اليس (وقوف الشيعة العرب لجانب المحتل العثماني السني الداعشي) خيانة

نعم خيانة لانفسهم ولتشيعهم .. ولقوميتهم.. والسبب لانهم يتبعون مرجعيات اجنبية ايرانية .. التي لم تنطلق يوما من الدفاع عن مصالح العرب الشيعة.. بل عن مصالح دولتها ايران.. ككاظم اليزيدي والشيرازي وغيرهم.. فالدواعش العثمانيين الذين كفروا الشيعة.. وقتلوا بحملة عسكرية واحده 40 الف شيعي علوي بالانضول.. وقتلوا واغتصبوا مئات الالاف الارمن.. كما فعلت داعش.. بالمسيحيين والشيعة.. ولكن مصالح الدولة الصفوية الايرانية مع الدولة التركية العثمانية.. كانت منطلق للمرجعيات الايرانية بالنجف..

ثم هل الخلل بسايكيس وبيكو.. ام الخلل بالشيعة العرب الذين لم يطالبون بدولة لهم بالعراق

فالمرجعية العجمية الايرانية لم تدعم شيخ الاحواز العربي الشيعي الشيخ خزعل بالاستقلال باقليم العرب الشيعة بالاحواز.. لان ذلك يهدد (خارطة الاحتلال الايراني الفارسي) التي ينتمي لها المراجع الفرس الذين اندسوا بالنجف وهيمنوا عليها بدعم من دولة اجنبية ايران.. ليتم تهميش طلبة الحوزة العلمية من العرب الشيعة ابناء عشائر وسط وجنوب العراق والاحواز.. وكذلك المرجعية الايرانية بالنجف لم تدعو لقيام اقليم عربي شيعي بوسط و جنوب الرافدين ليكون ضمن خرائط ساييكيس بيكو.. كما هم اليوم عرقلوا ولم يقفون لجانب قيام اقليم وسط وجنوب العراق بعد عام 2003.. لان ذلك مجاور لاقليم العرب الشيعة بالاحواز وما يهدد بانتفاضة عربية شيعية لقيام دولة للعرب الشيعة بالاحواز ووسط وجنوب الرافدين..

(ثم بالله عليكم يا نعيم الهاشمي الخفاجي) العراق منذ هيمنت الاسلاميين الموالين لايران

وسيطرة ايران على العراق ونشر صور قادتها بشوارع العراق.. وتشكيل جيوش ايرانية من المرتزقة العراقيين باسم (الحشد).. ماذا نعاني اليس (التخلف والتعهير والتجهيل والتخدير)..فانت تؤمن بان المنطقة يجب ان يتم صياغتها بخرائط جديدة تطمئن المكونات المضطربة من مخوفها.. (انا معك بذلك) ولكن ماذا عن ايران التي تضم خمسة قوميات كبرى اربعة منها مضطهده قوميا (كالعرب والاكراد والبلوش والاذاريين).. ولو خير الاذاريين بالانضمام لجمهورية اذربيجان او البقاء ضمن المحتل الايراني.. لاختاروا الانضمام مع ارضهم بجمهورية اذربيجان .. ولو خير العرب الشيعة بالاحواز بالانضمام لكيان سياسي مع اخواتهم العرب الشيعة بوسط وجنوب العراق لاختاروا الانضمام مع اخوانهم العرب الشيعة بوسط وجنوب العراق.. ويتخلصوا من الاحتلال الايراني.. ولو خير الاكراد بالبقاء مع كيان ايران المصطنع.. او تحقيق حلم الدولة الكردية.. لاختاروا حريتهم بدولة كردية.. (فلماذا تريد تطبيق ما تؤمن به على المكونات بالدول الناطقة بالعربية ولكن لا تريدها على ايران القذارة)..

ثم بالله عليكم.. اي اموال وهابية تقول تثير فتن بالدول الشرق اوسطية ..

فماذا عن ذيول ايران من ولائية وصدرية وغيرهم الذين نهبوا مئات المليارات من ميزانيات العراق.. وجعلوا العراق مستعمرة ايرانية.. ثم دول الخليج يتعامون مع شيعة اذربيجان بجمهوريتها.. ولا يقولون عنها فرس او ذيول.. ولكن من حق اي انسان ان يصف الولائيين والصدريين بانهم ذيول لايران.. الذين جعلوا العراق مستعمرة فارسية..

ام ضياعك الفكري ..هو بفتاوى رجال دين فرس (كاليزدي) بالقتال لجانب الامبراطورية العمثانية

السنية الداعشية.. و(الشيرازي) وتسببه بنكسة العشرين من اجل ارجاع العراق تحت حكم الامبراطورية العثمانية الداعشية.. هو وراء مقاييسك المغلوطة.. لتقع بما وقع به من وقع لجانب معاوية وطلحة و الزبير وعائشة.. لانهم لم يعرفون الحق.. (اعرف الحق تعرف اهله لا يقاس الحق بالرجال ولكن يقاس الرجال بالحق).

الان لنعرف الحق لنعرف اهله..

هل العرب السنة الذين ارادوا الاستقلال عن الامبراطورية العثمانية التركية .. خيانة ام تحرر ؟ هل المفروض ان يبقى العرب السنة وهم امة تحت حكم غيرهم.. فما بالكم كيف تحكمون؟

فاذا انتم ارتضيتم يا الشيعة العرب ان تكونون ذيول للفرس.. وان تتبعون كالنعل للنعل معممين

ايرانيين.. لتبقون عبيد لايران حينا وللاتراك حينا اخر.. فهذا لا يعني على بقية المكونات ان تكون عبيدا مثلكم..

ونسالكم يا نعيم الهاشمي الخفاجي.. (كيف نربي اطفالنا) بالنزاهة.. (والفاسدين قادة المذهب)؟

كيف نربي اطفالنا.. بالنزاهة.. (وهم يجدون الفاسدين وعوائلهم.. قادة المجتمع) و(عوائل الفاسدين واقاربهم بالقصور والجنسيات الاجنبية داخل وخارج العراق).. فانت بالمحصلة تقف ضد امريكا.. ومع ايران.. وكل بلاءنا (اعداء امريكا وليس حلفاءها).. علما اعداء امريكا والرافضين لوجودها والذين صوتوا على خروجها ومن حكموا فسادا بالارض بدعم من ايران.. هم من يحكموننا اليوم من (نوري المالكي رجل ايران بالعراق- مختار العصر) و(مقتدى الصدر- للجنة جسر) و(عمار الحكيم- حكيم العراق) و(ابو مهدي المهندس- وسليماني: ابطال النصر).. لو (مليشة الحشد التي تستهدف المطارات والمدن وتغتال النشطاء.. وتغتال بعضها بعض كما في ميسان مثلا).. لو لو لو .. و(السستاني خيمة لكل العراقيين) ولا نعلم عن اي عراقيين يقصدون (المسيحيين لو الشيعة لو السنة لو اليزيديين..الخ) فكل هؤلاء طاح حظ حظمهم وانتهك اعراضهم وهجروا وقتلوا.. بظل خيمة السستاني ..

ساقبل رفضك لخرائط سايكيس بيكو.. اذا قلت لي (هل طلبت المرجعية او المعممين)

من الانكليز والفرنسيين الاخذ بنظر الاعتبار (تقيسمات مجاري الانهار والجال والتنوع السكاني والديني والمذهبي والقومي).. ماذا لو طالب العرب الشيعة او المرجعيات بالنجف الاخذ بنظر الاعتبار تلك الاعتبارات عند رسم الخرائط؟ فالفتوى بالقتال ضد الانكليز عام 1914 السيئة الصيت.. والفتوى ايضا بنكسة العشرين 1920 .. كلاهما كانت لمصالح معادية للعرب الشيعة.. وتاييد المرجعية لحاكم سني عربي اجنبي مستورد من الحجاز كانت نكسة جديدة..

وعن اي استعمار فرنسي اكثر انسانية من البريطاني؟

عجيب الم تسمع فقط بالجزائر مليون ونصف مليون قتيل قتلوا على يد الفرنسيين..واعلم ان الطوائف والمكونات بسوريا ولبنان كان لها شانها لان مرجعياتها من ابناءها .. فالدروز والسنة وحتى الشيعة والمسيحيين كانوا من رجال دين ينتمون للمكون عرقيا ومذهبيا ودينيا.. وليس مثل حال العرب الشيعة (المطيوح حظهم بمرجعيات اجنبية ايرانية).. بائسة..

فاذا انت تفضل الفرنسيين بان لهم دور بحماية ما تبقى من الشيعة و الدروز من الابادة

السؤال مرجعيتك الايرانية بالنجف حسبي الله ونعم الوكيل على راسه.. اين كانت ؟ لماذا لم تدعو لاستقلال العرب الشيعة بالاحواز ووسط وجنوب العراق بكيان سياسي مستقل؟ لماذا ناصرت المرجعية الايرانية بالنجف الدولة الاسلامية التركية الداعشية العثمانية انذاك رغم اباداتها للبشرية..

والعجب العجاب.. ان تعتبر دفاع اللبنانيين عن ارضهم ضد الغزو البشري المسلح الفلسطيني

الاجنبي عن لبنان.. (اجرام) حيث تصف سمير جعجع بالمجرم.. لمجرد حمى لبنان من الاحتلال الفلسطيني.. وكلنا نعلم ما فعل الفلسطيين من فضائع بلبنان واقاموا مئات السيطرات الفلسطينية التي تفتش ابناء الشعب اللبناني وتذله.. وحتى محمد حسين فضل الله اشار بانه كان عندما يمر بسيارته الخاصة مجاور معسكرات الفلسطينيين يتعرض لعمليات قنص.. ثم تذكر بان حركة امل شاركت بعمليات التطهير للمخيمات الفلسطينية.. لمجرد خلاف بين حافظ الاسد ومنظمة ياسر عرفات.. ايضا.. وكلنا نتذكر (ايلي حبيقة) حليف بشار الاسد ومشاركته مع (2000) مقاتل للمشاركة بما حصل بصبرا وشتلى.. المحصلة (الشيعة ارتبطوا كثيرا بما جرى بصبرا وشاتيلا.. من خلال حركة امل.. التي اقتحام المخيم و تدميره).. ام لا تعلم ذلك يا استاذ نعيم الهاشمي الخفاجي؟ ولا تنسى (جيش لبنان الجنوبي الذي يتشكل من شيعة ومسيحيين) وشاكروا بما جرى بصبرا وشاتيلا..

واعلم يا نعيم الهاشمي الخفاجي.. ان ما تسميهم (دول الرجعية العربية) لم ينزعجون من الشيعة

ولكن ما يزعج دول الخليج والدول الناطقة بالعربية عامة.. هم الذيول لايران.. فكن شيعي عربي دافع عن ارضك حتى لو طالبت بحكم اي دولة.. حتى لو طالبت باستقلالك بدولة لك بمنطقة اكثريتك.. سوف احترمك.. ولكن ان تريد ان تقاتل نيابة عن ايران حتى تتمدد امبراطورية ولي السفيه الفارسي على اراضي ناطقة بالعربية.. ويصبح العرب الشيعة مجرد مرتزقة للايرانيين.. فهذه طامة كبرى لا يقبلها حتى الله وملائكته ورسله وكل شرفاء الكون..

فتوالون ايران.. وتبايعون حاكمها خامنئي الايراني..

وتتبنون منظومة ولاية الفقيه الايرانية السياسية .. وتسخرون موارد دولكم لصالح ايران.. وتحكمكم ايران عبر ذيولها الذين يجهرون بولاءهم لايران وحكامها كحسن نصر الله وهادي العامري وقيس خزعلي واكرم الكعبي ونوري المالكي.. الخ.. وتستعرضون عسكريا بمليشيات بنص بغداد رافعين العلم الايراني القومي.. ويرفع النشيد القومي الايراني في البصرة.. وتجعلون من اراضي العراق منطلقا للطائرات الارهابية المسيرة والصواريخ ضد الامارات والسعودية وغيرها من دول المنطقة.. (ثم تقولون بعد ذلك لماذا يعادوننا) .. فعجيب غريب امر قضية؟

اما عن ديمقراطيتكم الفارسية.. فهي تكلم ما تشاء لن يتغير شيء حتى لو تموت.. هذه ديمقراطيتكم العقائدية يا نعيم الهاشمي الخفاجي..

واعلم يا نعيم الهاشمي الخفاجي.. الخطر الاكبر على العرب ليس الاعتراف بدولة اسرائيل

.. بل من دول اديولوجية اسلامية كولاية الفقيه وطالبان وداعش.. ومن دول قومية كمصر المقبور جمال عبد الناصر او عراق صدام المقبور.. وبشار الاسد بسوريا .. (فاسرائيل تقيم علاقات مستقرة مع دول ناهضة) كالامارات وقطر والمغرب وباكستان و تركيا.. ولا تحتاج اسرائيل ان تدمر دول حتى تقيم علاقات معها.. بل العكس.. الدول المضطربة بيئة للمليشيات والاحزاب المتطرفة الاسلامية والقومية التي تتبنى شعارات العداء ضد دولة اسرائيل.. وتتاجر بقضية خاسرة واهية يطلق عليها القضية الفلسطينية.. وهي تعلم هي قضية خاسرة.. ولكن المتاجرة بها .. يكسبها الكثير .. خداع الجماهير.. نهب الثروات فسادا.. تسلح جيوشها لقمع شعوبها نفسها.. الخ).. فالتجارة بالكراهية الدينية التي بؤرتها القران والاسلام.. وكذلك التجارة بالعنصرية القومية التي بؤرتها القومية العربية الفاشية الناصرية والبعثية.. تحقق مكاسب هائلة..

ولمن يقول ان اليهود ينشرون الرذيلة.. والشذوذ نقول:

اسرائيل فيها مراكز دعارة كبرى.. وفساد.. وشرب خمور.. الخ.. فاذا كان نشر مراكز الدعارة ومجلات البلاي بوي.. الخ مشروع اسرائيلي لتحطيم غير اليهود.. فلماذا اسرائيل تسمح فيه داخل اسرائيل اليهودية نفسها؟؟ علما اسرائيل كذلك فيها اقوى مراكز البحوث والنهوض العلمي والزراعي والخدمي.. فماذا نفهم من ذلك؟ ثم الشذوذ الجنسي.. احد اهم اسبابه هو (الله نفسه).. فهناك الجنس الثالث.. اجساد نساء مع صدور نسائية باعضاء ذكرية.. خلقوا هكذا.. والجنس الاخر (الميوعة) وهم ايضا شباب معائعين.. كالبنات.. فاذن.. المشكلة ليست ترويج الشذوذ.. بل الاعتراف بوجوده.. والشاذين مخلوقات خلقها الله.. ووصفناهم بالشاذين..ثانيا: بعد هذا العمر تبين لنا.. بان كل ما يتم اتهام اسرائيل فيه.. نجد الاسلاميين والقوميين هم من يقومون به.. وليس الاسرائليين.. كنشر المخدرات ومحلات المساج الدعارة المقنعة.. وتهريب النفط العراقي .. ونشر المليشيات الاجرامية .. واضعاف الدولة.. وثقافة القائد الاوحد والصنم القائد.. ثقافة دينية وقومية وشيوعية بائسة..

ثالثا.. المضحك ان تتهم اسرائيل بدعوى بروتوكولات حكماء صهيون .. ونسب العنف لهم.. (فماذا عن ايات القران التي تدعو للعنف وقاتلوا واقطعوا فوق العناق وكل بنان.. الخ).. فالاسلام اساسه (العنف هو الاساس ولا تهتهم بالضحايات من نسل من يصفهم بالكفار فهم نكس وليس حتى بهائم بنظر القران ).. فهم كفار يباح نساءهم ويقتل رجالهم ويباع فتياتهم بسوق النخاسة..رابعا:اشهر قوادين بالعراق هم اصحاب محلات الروليت والمساج وبيوت الدعارة.. وجميعها تحت حماية الجماعات الاسلامية الموالية لايران.. وامتهان العنف المفرط تمتهن ايضا الجماعات الاسلامية وخاصة السنية كالاخوان وداعش والقاعدة..

المختصر..

التجارة بالقضية الفلسطينية.. والعداء ضد امريكا واسرائيل.. (تجارة رائحة للسلاح ومافيات الجريمة المنظمة كالمخدرات والتهريب.. وشل الدول.. وخلق مليشيات ومكاتب اقتصادية خارج اطار الدولة.. تشريع الخيانة للاوطان خارج اطار الدولة كالاسلاميية الذيول لايران.. والقوميين العرب لمصر.. ) والخاسر العراق والدول التي يطلق عليها العربية والاسلامية ..

واعلم يا نعيم الهاشمي الخفاجي.. ان الروس…. قساة .. ويدعمون الانظمة الطاغية

اولا: عندما صدام اباد الشيعة والاكراد وهجرهم ودفنهم احياء.. كنتم ما زلتم تدعمون صدام بالسلاح والدعم الدولي.. ثانيا: هل قيام امريكا باسقاط الطاغية صدام ونظام طالبان..هو (مهاجمة للمدنيين)؟؟ هل من يقتل المدنيين كصدام .. يعتبر اسقاطه قتل للمدنيين؟؟ ثالثا: لا يهمنا كشعب عراقي كاغلبية ان يكون صدام لديه سلاح كيمياوي او نووي او بايلوجي.. بل يهمنا ان يسقط صدام ونظامه العفن نفسه.. رابعا: الخطأ الاكبر منا كشعب شيعي وكوردي..اننا عارضنا الطاغية لخاطر عيون من يحكم اليوم من سقط المتابع.. من اسلاميين وشيوعيين وقوميين .. سواء كورد او شيعة او عرب او تركمانا.. (ونعترف لم نعارض صدام كشيعة حتى يكون العراق مثل الامارات بالرفاهية وككوريا الجنوبية التقدم والصناعة).. لذلك لم نصبح مثل تلك الدولتين بعد سقوط صدام.. لاننا عارضنا صدام لخاطر عيون ان يحكمنا المعممين من ال الصدر وال الحكيم والمرجعية و ايران.. وما جنينا الا خزيا بالحياة الدنيا وبالاخرة للعذاب لمن ما زالوا يمشون كالنعل للنعل مع هؤلاء..

النتيجة:

الخطأ ليس بمعارضة الطاغية صدام.. بل الخطأ بمن عارضنا صدام لخاطر عيونهم ..

ادعو الله ان وضحت..