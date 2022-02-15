هوس السوشيال ميديا.. مخاطر صحية ونفسية تهدد المراهقين

سارة سعيد

تصفح مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر او انستغرام او حتى تيك توك، وستراهم في هذا العالم الافتراضي كما لا تراهم في الواقع، مراهقون يعشقون هذا العالم دون رؤية وفهم واضحين يتنقلون من حساب الى اخر ومن تطبيق الى اخر جالسين امام الشاشة لساعات طويلة بل حتى ان عدد كبير منهم يقضي ليله ونهاره في هذا العالم الافتراضي دون ان يعرف حتى كيفية الاستفادة منه.

فالمراهقون تجدهم يعيشون عزلة تامة برفقة مواقع التواصل ومن دون أصدقاء حقيقيين، يجلسون امام الشاشة لساعات طويلة والقول لانفسهم “ما أجملهم! حياتهم رائعة”، تلك هي العبارة التي يرددها اغلب المراهقين منخدعين بمظاهر شخصيات في السوشيال ميديا تُظهر عالم وردي عن حياتها بينما الواقع عكس ذلك تماما ولعل مانراه من فضائح وقضايا رأي عام خير دليل على ذلك.

في مدونات شخصية وصفحات فنية بل وحتى سياسية نرى مجموعة اولاد وفتيات بعمر المراهقة يتركون تعليقات لا تمت للمحتوى المنشور بصلة واخرون يتلفظون بألفاظ نابية والهدف جلب اكبر عدد من تسجيلات “الاعجاب”.

ان سوء استعمال هذه الوسائل قد يعرضهم لخطر الادمان والتنمر والتأثر بما يحاول البعض اظهاره عن حياته الخاصة بعيدا عن الواقع، ممايولد الشعور بالغيرة منهم والتفكير بتقليدهم والسير على خطاهم من خلال نشر محتوى لا يناسب عمره وبعيد عن تقاليد مجتمعنا العربي والاسلامي.

ولعل الضغط العصبي والتوتر والكآبة والابتعاد عن الحياة الفعلية ابرز مايسببه هوس الجلوس لساعات طويلة في مطالعة المواقع ومحاولة جمع اكبر عدد من المتابعين دون فائدة.

كما ان شدة التعلق بهذا العالم الافتراضي أثرت وبشكل كبير ايضا على انخفاض مهاراتهم في القراءة والفهم والكثير منهم تراجع تحصيله الدراسي وفق خبراء في الشؤون التربوية.

وسائل التواصل الاجتماعي اضرارها كثيرة وخطيرة ولكن تبقى لها فوائدها والحل ليس بالتوقف عن استخدام الإنترنت نهائيا بل بإدارة استخدامه بشكل صحيح وهنا يكمن دور الاهل في ضرورة فتح حوار مع الأطفال حول جوانب الإنترنت وتعليمهم كيفية ومدة الاطلاع على المواقع، وهذا ما ينصح به اخصائيون نفسيون، مشددين على ضرورة مراقبة وتقنين استخدام الأجهزة التي تُمنح للأطفال والمراهقين وعدم ترك الحرية المطلقة لهم في استخدامها طول الوقت.

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