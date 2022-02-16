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إتحاد لجان حق العودة يتضامن مع حي الشيخ جراح في القدس و…

إتحاد لجان حق العودة يتضامن مع حي الشيخ جراح في القدس و بلدة السيلة الحارثية في جنين في مخيم البداوي …

أحمد موسى : نطالب بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية .

نظم إتحاد لجان حق العودة [حق] وقفة جماهيرية تضامنياً مع المقاومة الشعببة في حي الشيخ جراح في القدس و بلدة السيلة الحارثية في مدينة جنين ، شارك فيها وفد قيادي من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يتقدمه عضو مكتبها السياسي اركان بدر (ابو لؤي) و عضو قيادتها في لبنان عاطف خليل ، اضافة لحشد من كوادر و اعضاء و انصار الاتحاد في مخيم البداوي .

*- كلمة اتحاد لجان ( حق ) القاها أمين سره الرفيق ابو فراس أحمد موسى ، وجه التحيات العطرة لأهلنا المقاومين في حي الشيخ جراح و بلدة السيلة الحارثية و عموم مدن و قرى و مخيمات الضفة الفلسطينية الذين يواجهون بصدورهم العارية الاحتلال الصهيوني الارهابي و قطعان المستوطنين المدججين بالسلاح ، في سياق المشروع الإستيطاني التهويدي للقدس و الضفة ، و اغلاق الطريق على حق شعبنا بإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني . و دعا موسى الى تشكيل القيادة الوطنية الموحدة ، لتصعيد المقاومة الشعبية ، لتتآخى مع المقاومة المسلحة في غزة و مع الحراك الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨ ، و مع حركة اللاجئين في إطار استراتيجية متكاملة ، للتصدي للاحتلال و قطعان المستوطنين حتى إرغامهم على الإنسحاب من أرضنا و إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة و عاصمتها القدس و حق عودة اللاجئين الى ديارهم و ممتلكاتهم .

وختم موسى موجها التحية لشهداء نابلس الثلاثة ، و لشهيد بلدة السيلة الحارثية محمد ابو صلاح ، و لعموم شهداء فلسطين و لبنان و الأمة العربية و أحرار العالم . كما وجه التحية الى الأسرى البواسل الذين ينتفضون خلف القضبان بالأمعاء الخاوية و العصيان والإضراب في مواجهة إدارات السجون الصهيونية النازية .

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