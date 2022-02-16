البنتاجون: لمليشيات إيران نفوذ كبير داخل أجهزة الأمن العراقية

: ‬كشفت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ (‬البنتاجون‭) ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬علنًا‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬أن‭ ‬المليشيات‭ ‬الإيرانية‭ ‬المناهضة‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لديها‭ ‬نفوذ‭ ‬واسع‭ ‬داخل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬العراقية‭ ‬وتستفيد‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬دافعي‭ ‬الضرائب‭ ‬الأمريكيين‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭.‬

وأبلغ‭ ‬المفتش‭ ‬العام‭ ‬للبنتاجون‭ ‬الكونجرس‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬جديد‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬والمليشيات‭ ‬المتحالفة‭ ‬معها‭ ‬مازالت‭ ‬تتمتع‭ ‬بعلاقات‭ ‬قوية‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬عناصر‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬التقليدية،‭ ‬وخاصة‭ ‬الشرطة‭ ‬الفيدرالية‭ ‬العراقية‭ ‬وقوات‭ ‬الطوارئ،‭ ‬وتشرف‭ ‬عليهما‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية،‭ ‬وكذلك‭ ‬الفرقتين‭ ‬الخامسة‭ ‬والثامنة‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬وهي‭ ‬الوحدات‭ ‬التي‭ ‬يعتقد‭ ‬أنها‭ ‬تتمتع‭ ‬بأكبر‭ ‬نفوذ‭ ‬إيراني‭.. ‬لكن‭ ‬‮«‬الضباط‭ ‬المتعاطفين‭ ‬مع‭ ‬المصالح‭ ‬الإيرانية‭ ‬أو‭ ‬المليشيات‭ ‬منتشرون‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‮»‬‭.‬

ويمثل‭ ‬التقرير‭ ‬أول‭ ‬اعتراف‭ ‬رسمي‭ ‬بأن‭ ‬إيران‭ ‬متوغلة‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬للعراق،‭ ‬وفقًا‭ ‬لمسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬حاليين‭ ‬وسابقين‭ ‬تحدثوا‭ ‬إلى‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬فري‭ ‬بيكون‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬نفوذ‭ ‬إيران‭ ‬كان‭ ‬سرًا‭ ‬مكشوفًا‭ ‬لعقود‭ ‬من‭ ‬الزمان،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ ‬استمرت‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬التمويل‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬دمج‭ ‬فيلق‭ ‬بدر‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬داخلها‭ ‬وهي‭ ‬قوة‭ ‬قتالية‭ ‬أنشأتها‭ ‬إيران‭ ‬وتم‭ ‬استيعابها‭ ‬داخل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬للعراق‭ ‬بعد‭ ‬الغزو‭ ‬الأمريكي‭ ‬للبلاد‭ ‬في‭ ‬2003‭.‬

ولطالما‭ ‬كان‭ ‬الوجود‭ ‬البارز‭ ‬لفيلق‭ ‬بدر‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬للصقور‭ ‬في‭ ‬الكونجرس،‭ ‬لكن‭ ‬أول‭ ‬اعتراف‭ ‬علني‭ ‬من‭ ‬البنتاجون‭ ‬بسلطتهم‭ ‬هو‭ ‬تجديد‭ ‬الدعوات‭ ‬لإدارة‭ ‬بايدن‭ ‬بقطع‭ ‬الأموال‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية‭ ‬وتصنيف‭ ‬فيلق‭ ‬بدر‭ ‬كمجموعة‭ ‬إرهابية‭ ‬بسبب‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬الجمهوري‭ ‬جريج‭ ‬ستيوب‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬يثبت‭ ‬تقرير‭ ‬المفتش‭ ‬العام‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬ما‭ ‬نعرفه‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬وهو‭ ‬اختراق‭ ‬الشرطة‭ ‬الفدرالية‭ ‬العراقية‭ ‬ووزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الميليشيات‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬حذر‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬التابع‭ ‬للرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬السيناريو‭ ‬بالتحديد‭ ‬وبذل‭ ‬جهود‭ ‬لقطع‭ ‬التمويل‭. ‬وبوجود‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬اليد،‭ ‬فقد‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬للكونجرس‭ ‬لاتخاذ‭ ‬إجراء‭ ‬نهائي‭ ‬لوقف‭ ‬أي‭ ‬دعم‭ ‬أمريكي‭ ‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية‭ ‬وقوات‭ ‬الشرطة‭ ‬الفدرالية‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الدولارات‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬النظام‭ ‬الإيراني‮»‬‭.‬

وبينما‭ ‬أثارت‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬فيلق‭ ‬بدر‭ ‬والوجود‭ ‬الإيراني‭ ‬المتزايد‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬التمويل‭ ‬بسبب‭ ‬اعتراضات‭ ‬من‭ ‬البنتاجون‭ ‬وفقًا‭ ‬لمصادر‭ ‬مطلعة،‭ ‬بحسب‭ ‬التقرير‭.‬

ومع‭ ‬دخول‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬المراحل‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬إبرام‭ ‬اتفاق‭ ‬نووي‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬فمن‭ ‬غير‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬تقطع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التمويل‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وفيلق‭ ‬بدر‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬الجمهوري‭ ‬بات‭ ‬فالون‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬التنازلات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬هذه‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬فيينا،‭ ‬لا‭ ‬أتوقع‭ ‬منهم‭ ‬أن‭ ‬يفعلوا‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬صواب‭. ‬هذا‭ ‬يكفي‭ ‬فالشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬يستحق‭ ‬سياسة‭ ‬خارجية‭ ‬كفؤة‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬يثبت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الإدارة‭ ‬والديمقراطيين‭ ‬في‭ ‬الكونجرس‭ ‬راضون‭ ‬عن‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭ ‬الإيراني‭ ‬داخل‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‮»‬‭.‬

ويقول‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬RSC‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الأمريكي‭ ‬إن‭ ‬تقرير‭ ‬البنتاجون‭ ‬يؤكد‭ ‬أسوأ‭ ‬مخاوفهم‭ ‬بشأن‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وفيلق‭ ‬بدر‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬جو‭ ‬ويلسون‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬‮«‬يؤكد‭ ‬التقرير‭ ‬الأخير‭ ‬للمفتش‭ ‬العام‭ ‬بوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬والمليشيات‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تربطهما‭ ‬علاقات‭ ‬قوية‭ ‬ببعض‭ ‬عناصر‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬التقليدية‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬على‭ ‬إدارة‭ ‬بايدن‭ ‬إعادة‭ ‬تقييم‭ ‬التمويل‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬العراقية‭ ‬طالما‭ ‬أنه‭ ‬يشمل‭ ‬المليشيات‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران،‭ ‬مثل‭ ‬فيلق‭ ‬بدر،‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬الإرهابي‭ ‬على‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بغداد‮»‬‭.‬

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