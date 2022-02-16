المحكمة الاتحادية العليا في العراق أثبتت البارحة للعالم أجمع إنها لا اتحادية ولا عليا؟

جوانرو

إن ما يطلق عليها المحكمة الاتحادية العليا، أثبتت في قرارها الأخير ضد إقليم كوردستان الفتي، أي ضد الشعب الكوردي في جنوب كوردستان، إنها محيكمة كآلة مستعملة ومتصدئة بيد أشياع السلطة، وعلى وجه الخصوص بيد خادم التاج الإيراني نوري المالكي أعني نوري الطويرجاوي وشلته الشيطانية التي تسمى بالإطار التنسيقي.

لقد شاهدت البارحة في قنوات التلفزة ذاك القويضي الذي قرأ الحكم القرقوشي وهو منقبض الوجه وكأنه جالس على خازوق تركي. عزيزي القارئ اللبيب، أن المحكمة المذكورة غير المحترمة لو لم تكن متسيسة وتأتمر بأوامر نزيل جمران في طهران لاحترمت نفسها وقبلها احترمت الدستور الاتحادي ولم تصدر مثل هذا الحكم التعسفي المشبوه بغياب قانون النفط والغاز في العراق، لأن المادة 115 في الدستور واضحة وصريحة في هذا الموضوع حين تقول: كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غي المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما. المادة تقول لكم يا أشياع السلطة يا خدام طهران بعدم وجود قانون ينظم النفط والغاز للإقليم صلاحيات أن تقوم بما يراه مناسباً لإدارة شؤونه لأن لها إن شرعية كما جاءت المادة الدستورية رقم 117: أولاً- يقر هذا الدستور، عند نفاذه، إقليم كردستان وسلطاته القائمة ،إقليماً اتحادياً. إن حكومة إقليم كوردستان قالت مراراً كراراً أعطونا حصتنا من ميزانية العراق الاتحادي كما هي وليس نص ونص سنسلمكم النفط، لكنكم يا أشياع السلطة أنكم أثبتم للعالم كله إنكم أناس همج رعاع لا تستطيعون إدارة قرية وليست دولة بحجم العراق،فأفضل لكم أن تعودوا إلى أعمالكم ما قبل تحرير العراق على أيدي الجيش الأميركي وتسليمه الحكم لكم على طبق من ذهب، إلا وهي كيشوانية في المراقد الشيعية، أو عملكم السابق قراءة الفواتح على المقابر، أو كروزخونية في المناسبات الشيعية، ما أنتم وما الحكم، اشورطكم، لقد فشلتم في القرن السابع الميلاد بإدارة الحكم الإسلامي، وفشلتم في القرن العشرين حين استلمتم الحكم في إيران، وفي القرن الـ21 ها أنتم لا تجيدون غير سرقة مال العام، لقد نهبتم البلد تحت فتوى مال مجهول المالك،أي سرقة شرعية محللة من قبل صاحب الفتوى، أي أن أموال الدولة ليس لها صاحب فتستطيع أن تنهبها كيفما تشاء تحت يافطة فرهود يا أمة محمد. عزيزي القارئ، الطامة الكبرى، إنهم، نوري المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم إلخ كلهم يقولون لقد فشلنا بإدارة الدولة، فلذا يجب علينا أن نهجر الحكم ونسلمه لغيرنا. لكن مجرد كلام ليس إلا، لزقة جونسن، طاب لهم الحكم لذا يتشبثون به مثل أسيادهم في طهران ولسان حالهم يقول: نضع الدستور تحت أقدامنا، ونحكم البلد بضرب الودع (فتاح فال- الخيرة).

16 02 2022

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