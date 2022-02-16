باريس سان جيرمان يفوز على ريال مدريد

حقق باريس سان جيرمان فوزاً قاتلاً على حساب ريال مدريد بهدف دون رد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب “بارك دي برانس”، على أن تقام مباراة العودة يوم 9 مارس، على ملعب “سانتياجو برنابيو “.

الشوط الأول من المباراة لم يشهد الكثير من الفرص وخاصة من جانب ريال مدريد الذي قدم شوط أول متواضع للغاية، في حين كان باريس سان جيرمان صاحب الأفضلية من حيث السيطرة على الكرة وخلق الفرص، حيث ارسل مبابي كرة عرضية من الجانب الأيمن حولها دي ماريا بتسديدة فوق المرمى في الدقيقة 5.

وفي الدقيقة 17 كاد مبابي أن يسجل هدف التقدم بعد كرة وصلت اليه ليدخل منطقة الجزاء ويسدد كرة لكن الحارس كورتوا تصدى لها، وبعدها واصلت محاولات وأفضلية الفريق الباريسي لكن دون خطورة، قبل أن يرتقي كاسيميرو لكرة ركنية حولها برأسه بجوار المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، كاد باريس سان جيرمان أن يسجل هدف التقدم عن طريق مبابي لكن كورتوا تصدى للكرة في الدقيقة 48، وبعدها سدد لاعب باريس كرة قوية أبعدها كورتوا، وبعدها سدد ميسي كرة تصدى لها كورتوا على مرتين بسهولة، ثم سدد كروس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها فوق المرمى بقليل.

وفي الدقيقة 60 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح مبابي بعد خطأ على كارفخال، انبرى لها ليو ميسي الذي سددها لكن كورتوا تصدى لها ببراعة، ثم خرج كارفخال وأسينسيو ودخل رودريجو وفاسكيز، بينما خرج دي ماريا ودخل نيمار في الدقيقة 72، ثم سدد ميسي كرة من ضربة حرة بجوار المرمى.

كاد مبابي أن يسجل هدف التقدم بتسديدة من دخل منطقة الجزاء لكنها بجوار القائم بقليل في الدقيقة 77، ثم خرج مودريتش وفينيسيوس ودخل هازارد وفالفيردي، ثم كاد نيمار أن يخطف هدف التقدم لكن كرته ضلت طريق المرمى، وبعدهاخرج كريم بنزيما ودخل جاريث بيل في الدقيقة 87.

وأهدر مبابي فرص هدف محقق في الدقيقة 90 بعدما دخل منطقة الجزاء ومرر كرة لم تجد أي متابع، وفي الدقيقة 90+4 سجل باريس سان جيرمان هدف الفوز بعدما دخل منطقة الجزاء وتلاعب بدفاعات ريال مدريد وسدد كرة في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الباريسي بهدف دون رد.

فيما سحق مانشستر سيتي سبورتنغ لشبونه البرتغالي في ملعبه بخمسة أهداف دون مقابل و بذلك قد وضع قدما النادي الانكليزي بدور ثمن نهائي ابطال اوروبا للأندية.