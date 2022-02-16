بعد توجيه البرلمان بإرسالها.. تصريح من مستشار الكاظمي يتعلق بموازنة 2022

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن تعطيل إرسال موازنة 2022 لا يخدم مصلحة البلاد، فيما أشار إلى أنه آن الأوان لإرسالها إلى البرلمان.

وقال صالح، لـ(الرابعة)، إن “السلطة المالية المتمثلة بوزارة المالية واحدة من أهم واجباتها هو إعداد مسودة قانون الموازنة الاتحادية السنوية وفقاً لتوقيتات دستورية محددة مسبقاً يحددها الدستور وقانون الإدارة المالية”.

وأضاف أن “مشروع قانون الموازنة شبه مكتمل ومعد للإرسال إلى التشريع ولكن الذي جرى أن السلطة التشريعية أُحلت في 10/10 قبل موعد إرساله والسلطة التنفيذية كانت في وضع تصريف أعمال وأصبح هناك معوقاً دستورياً في إرسال الموازنة””.