تحديات كبيرة تواجه محاولة البرلمان الثالثة في تعديل الدستور

بغداد/ فراس عدنان

تعترض محاولة البرلمان الثالثة لتعديل الدستور عدداً من التحديات، لعل أبرزها هوية الدولة العراقية، إضافة إلى تنازع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والاقاليم والمحافظات، مع وجود مخاوف لدى المحافظات وإقليم كردستان من العودة إلى المركزية الإدارية واقتصار الصلاحيات على الحكومة الاتحادية. ويقول عضو لجنة صياغة الدستور في البرلمان السابق يونادم كنا، ان “الفقرات التي تنطوي على مشكلات في الدستور هي متعددة ولا تتعلق بموضوع معين”.

وتابع كنا، أن “حديث بعض القوى السياسية عن ضرورة العودة إلى المركزية وأن يكون القرار من اختصاص الحكومة الاتحادية لا نعتقد أنه يصب في المصلحة العامة”.

وتحدث، عن “مخاوف كبيرة من العودة إلى الديكتاتورية، وهو أمر تتفق عليه المحافظات غير المنتظمة في إقليم وكذلك الحال بالنسبة لإقليم كردستان واي اقليم قد يتم انشاؤه في المستقبل”.

وأوضح كنا، أن “الموضوع الآخر يتعلق بخلفية الدولة، هل انها دينية أم مدنية، لا سيما مع وجود تناقض واضح في المادة الثانية من الدستور”.

وأورد، أن “هذه المادة تقرّر من ناحية بأن الإسلام دين الدولة الرسمي وتمنع تشريع قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام، لكنها في فقرة أخرى تنص على عدم تشريع قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية أو الحقوق والحريات”.

ويجد كنا، أن “الموضوع الأكثر تعقيداً يتعلق في الخلاف بشأن الاختصاصات الحصرية المناطة بالسلطات الاتحادية، إضافة إلى الاختصاصات المشتركة وما يتم منحه إلى الاقاليم والمحافظات، فضلاً عمّا يتعلق بتمثيل مكونات النظام الاتحادي الدبلوماسي في السفارات”..

وشدّد، على أن “الثقة ما زالت غير موجودة بين السلطة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وهو واحد من أسباب عدم تعديل الدستور”، داعياً إلى “مغادرة هذه المرحلة والتفكير بأننا عراقيون وفق ما أقرته المادة 14 من الدستور بأنهم متساوون أمام القانون”.

ويواصل كنا، أن “البرلمان عمل مرتين على تجهيز التعديلات الدستورية، الاولى في عام 2007 وقد انهينا في وقتها المواد المراد تعديلها، وهي 50 مادة من خلال تحسين لغتها”.

ونوه، إلى أن “هذه المواد لم تر النور بسبب عدم التوقيع عليها من قبل مجلس رئاسة الجمهورية في وقتها، وبقيت في أدراج مجلس النواب”.

وأردف، أن “المحاولة الثانية للتعديل كانت في الدورة الانتخابية السابقة وايضاً قطعنا شوطاً طويلاً في إعداد الصياغات لكن كانت هناك خلافات تتعلق بعدم الاتفاق على المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها”.

ويسترسل، أن “لجنة تم تشكيلها من ممثلي محافظة كركوك في وقتها مهمتها إعداد صيغة مقبولة للمادة 140، لكن هذه اللجنة لم تقدم مقترحها ولغاية نهاية أعمال البرلمان السابق”.

ومضى كنا، إلى أن “الحل بيد الكتل السياسية، التعديلات يجب أن تركز على ترصين اللغة لكي نكون أمام نصوص واضحة وحاكمة وبالتالي نخرج من العرف السائد بالذهاب المتكرر إلى المحكمة الاتحادية العليا”.

وكان العراق قد سن أول دستور دائم له في عام 2005، وكان من المؤمل إجراء تعديلات عليه بشكل مباشر لكن هذه المحاولة لم تنجح.

من جانبه، ذكر الخبير القانوني علي التميمي، أن “مجلس النواب ينبغي أن يضع التعديلات الدستورية ضمن أولوياته خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من اختيار الرئاسات وتشكيل الحكومة”.

وتابع التميمي، أن “التعديل الأول للدستور ينبغي أن يحصل وفق أحكام المادة 142 منه، بان مجلس النواب يشكل لجنة من أعضائه ممثلة للمكونات الرئيسة للمجتمع العراقي”.

ولفت، إلى أن “مهمة هذه اللجنة تقديم تقرير إلى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر على تشكيلها ويتضمن التوصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها، على أن تحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها”.

وبيّن التميمي، أن “التعديلات المقترحة تعرض على مجلس النواب للتصويت عليها وتعد مقرة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء”.

وأفاد، بأن “التعديلات التي اقرها البرلمان يتم طرحها إلى الاستفتاء الشعبي خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ إقرارها”.

وانتهى التميمي، إلى أن “التعديل يعدّ ناجحاً إذا حصل على موافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر”.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان قد دعا في وقت سابق إلى إجراء تعديلات دستورية، لاسيما في موضوع التصويت بأغلبية الثلثين، وكذلك ما يتعلق بالكتلة النيابية الأكثر عدداً، بأن يكون الحق في تشكيل الحكومة للقائمة الفائزة في الانتخابات.

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