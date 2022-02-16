دبلوماسي عراقي : إيران استحوذت على 42 نهرا مشتركا مع العراق

قال‭ ‬دبلوماسي‭ ‬عراقي‭ ‬ان‭ ‬الأطراف‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬تتحاشى‭ ‬مصارحة‭ ‬إيران‭ ‬بشأن‭ ‬الحصص‭ ‬المائية‭ ‬مجاملة‭ ‬او‭ ‬خوفا‭ ‬او‭ ‬بسبب‭ ‬ولاءات‭ ‬بعضها‭ ‬للنظام‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬ايران‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬العراق‭.‬

وقال‭ ‬المستشار‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقية‭ ‬محمد‭ ‬الحاج‭ ‬حمود‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لـ‭(‬أخبار‭ ‬الخليج‭) ‬انه‭ ‬تراس‭ ‬وفدا‭ ‬عراقيا‭ ‬الى‭ ‬طهران‭ ‬لحسم‭ ‬الخلافات‭ ‬حول‭ ‬الحصص‭ ‬المائية‭ ‬وما‭ ‬يتعلق‭ ‬منها‭ ‬بمجرى‭ ‬شط‭ ‬العرب‭ ‬الذي‭ ‬استحوذت‭ ‬ايران‭ ‬على‭ ‬نصفه‭ ‬بحسب‭ ‬اتفاقية‭ ‬الجزائر‭ ‬الموقعة‭ ‬بين‭ ‬صدام‭ ‬حسين‭ ‬وشاه‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭ ‬عام‭ ‬1975،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الإيراني‭ ‬توقفت‭ ‬بعد‭ ‬جلستين‭ ‬فقط‭.‬

وقال‭ ‬الحاج‭ ‬حمود‭ ‬ان‭ ‬الإيرانيين‭ ‬أوقفوا‭ ‬المفاوضات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يقدموا‭ ‬سببا‭ ‬واحدا‭ ‬وكل‭ ‬ما‭ ‬فعلوه‭ ‬ان‭ ‬ممثليهم‭ ‬لم‭ ‬يحضروا‭ ‬لاستئناف‭ ‬الجلسات‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬الوفد‭ ‬العراقي‭ ‬الى‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬ان‭ ‬يحقق‭ ‬اي‭ ‬نتيجة‭.‬

وبين‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬العراقي‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬42‭ ‬نهرا‭ ‬مشتركا‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وإيران‭ ‬استحوذت‭ ‬ايران‭ ‬عليها‭ ‬جميعها،‭ ‬وقامت‭ ‬بتغيير‭ ‬مسارات‭ ‬بعضها‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية،‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن‭ ‬تقضي‭ ‬بتحديد‭ ‬حصص‭ ‬مائية‭ ‬بنسب‭ ‬معروفة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬العراق‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬اي‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬مياه‭ ‬تلك‭ ‬الأنهر‭ ‬بسبب‭ ‬التحكم‭ ‬الإيراني‭ ‬الكامل‭ ‬بها‭ ‬وحرمان‭ ‬العراق‭ ‬منها‭.‬

ووصف‭ ‬الحاج‭ ‬حمود‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬بشأن‭ ‬الخلافات‭ ‬الحدودية‭ ‬والمائية‭ ‬بـ‭(‬حوار‭ ‬الطرشان‭) ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬طائل‭ ‬من‭ ‬ورائه‭ ‬بسبب‭ ‬تزمت‭ ‬الجانب‭ ‬الإيراني‭ ‬وإصراره‭ ‬على‭ ‬تجاهل‭ ‬مطالب‭ ‬العراق‭. ‬

وقال‭: ‬لقد‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬720‭ ‬دعامة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وإيران‭ ‬تمهيدا‭ ‬لترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الترسيم‭ ‬لم‭ ‬يتحقق‭ ‬حتى‭ ‬الان،‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬زحفا‭ ‬إيرانيا‭ ‬نحو‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭ ‬مثلما‭ ‬توجد‭ ‬هناك‭ ‬نقاط‭ ‬امنية‭ ‬عراقية‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬الإيرانية‭. ‬

وتسببت‭ ‬السياسة‭ ‬المائية‭ ‬الإيرانية‭ ‬إزاء‭ ‬العراق‭ ‬بجفاف‭ ‬عشرات‭ ‬الالاف‭ ‬من‭ ‬الدونمات‭ ‬الزراعية‭ ‬وموتها‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬محافظتي‭ ‬ديالى‭ ‬والبصرة‭ ‬المحاددتين‭ ‬لإيران‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬الحكومات‭ ‬العراقية‭ ‬المتعاقبة‭ ‬لم‭ ‬تتخذ‭ ‬إجراءات‭ ‬كفيلة‭ ‬بحفظ‭ ‬حقوق‭ ‬العراق‭ ‬باستثناء‭ ‬دعوى‭ ‬رفعها‭ ‬العراق‭ ‬الى‭ ‬المحاكم‭ ‬الدولية‭ ‬ضد‭ ‬ايران‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬البت‭ ‬بها‭ ‬حتى‭ ‬الان‭.‬