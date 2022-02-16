صحيفة بريطانية تحدد موعدا جديدا لـ”الغزو الروسي” لأوكرانيا

غيرت صحيفة “The Sun” البريطانية عنوانا ونصا لمقالتها الخاصة بموعد بدء “الهجوم” الروسي المزعوم على أوكرانيا.

وأفادت صحف بريطانية كبيرة، أمس الثلاثاء، بأن “الهجوم” الروسي على أوكرانيا سيقع في الساعة 03:00 صباحا بالتوقيت المحلي من اليوم الأربعاء.

ونقلت صحيفة “The Sun” عن الاستخبارات الأميركية أن الساعة الثالثة صباحا تعتبر “الوقت الأكثر ترجيحا”، فيما كتبت عن ذلك أيضا صحيفة “Mirror” نقلا عن مصادر في الاستخبارات الأميريكية التي يزعم أنها أخبرت الصحفيين في كييف بهذا التوقيت.

أما الآن فينص عنوان ومقدمة المقال في صحيفة “The Sun” على أن “روسيا جاهزة لشن هجوم على أوكرانيا في أي وقت وذلك باستخدام ضربة صاروخية مكثفة و200 ألف عسكري، كما تؤكده الاستخبارات الأميركية”. وفي النسخة الأصلية من المقالة، المتوفرة في أرشيف ذاكرة التخزين المؤقت، كانت تذكر بدلا من عبارة “في أي وقت” عبارة “غدا في الساعة الواحدة صباحا”.

كما جاء في هذه النسخة أن الساعة الثالثة صباحا هي “أكثر الأوقات احتمالية” لإصدار “أمر”. الآن هذا الجزء من النص يقول إن الليل “مر بلا حوادث”.

وفي تغريدة لصحيفة “The Sun” على “تويتر” يدور الحديث حتى الآن عن بدء “الغزو” اعتبارا من الساعة 3:00 صباحا من اليوم الأربعاء.

أما مقال صحيفة “Mirror” بشأن “الهجوم” الروسي المزعوم فلم يتغير حتى الآن.

وعبر الكرملين، سابقا، عن خيبة أمله من الأنباء التي نشرها عدد من وسائل الإعلام الغربية حول بداية “الهجوم” الروسي على أوكرانيا في صباح اليوم الأربعاء.

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