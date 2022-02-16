عاصمة للعاشقين
هادي زاهر
هنا في ظلالي الوارفة
لم يعدْ لك أن تبقي خائفة
البِشر عليك سينهال
دون أفول
والواقع سيتخطى الخيال
معي الأمن والامان
وتدور دورة الفصول
ويعود كما تحبين
يعود هذا الزمان
وهذا المكان
عاصمة للعاشقين
والزهر يؤثث هذه الحقول
ومن بين أصابعك الرّشيقة
يمرُّ بلطف هبوب العاصفة
تلك يا أميرتي الحقيقة
وأنت معي
تفقد الجاذبيّة مهنتها
تقيم فيك وتبدأ انشغالها
بجذب العطور والزهور
لتستمد منك العبق
وتمنح للآفاق
لون الشفق
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معي ستعلنين البشارة
وسترقص الأحداق
في عيون عبقريّة الاحورار
ومن ذروة هذه المنارة
سترين الكواكب والاقمار
في مسارنا الوضاح
والنشوة تسري في العروق
دون احتساء الرّاح
معي سوف تأوي النّجوم
بين ضفائر شعركِ
والأقمار فوق جبينك تحوم
لعلّها تتبارك بحرير نبضك
وعلى بساط زهركِ
يتصالحُ اللّيل والنّهار
وضوء عينيك هو المدار
معي لا تنتهي الحكاية
وهي دومًا في بداية
وتقرأين على هذه السهول
سيرة السّحاب والغيوم
الى أن يبدأ الهطول
وتعزف سمفونيّة المطر
حتى تترنح البذور
والخصب في التّراب يدور
ويصير الزّهر
على مدّ النّظر
ويسمق الصفصاف
على ضفاف النّهر
عمّا قليل يا وردة الوقور
سيشعُّ فوق هذه الرّبى النّور
تهدأ هذه السيول الجارفة
وتترك حريرها العشبيّ
لخطى حضورك الذهبيّ.