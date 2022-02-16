عالية نصيف: قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن النفط والغاز في الإقليم قرار شجاع أعاد الحق الى نصابه الصحيح 

وصفت النائبة عالية نصيف قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قانون النفط والغاز لإقليم كردستان وإلزام حكومة الإقليم بتسليم عائدات النفط الى بغداد بأنه قرار شجاع أعاد الحق الى نصابه الصحيح، داعية وزارة النفط الى متابعة تنفيذ هذا القرار من قبل حكومة الإقليم .

وقالت في بيان اليوم :” لطالما أكدنا مراراً وتكراراً بأن حكومة الإقليم تتصرف بثروات العراق كيفما تشاء وعائدات النفط والغاز تختفي دون أن يستفيد منها المواطنون سواء داخل الإقليم أو في بقية المحافظات، وكل مَن يتجرأ ويعترض على الفساد في ملف نفط وغاز الإقليم يتهموه بأنه شوفيني ويحارب المواطنين في أرزاقهم، في حين أرزاقهم منهوبة من قبل مافيات الفساد “.

وبينت نصيف :” ان هذا القرار الشجاع سيمكن وزارة النفط الاتحادية من وضع يدها على ملف نفط الاقليم ومراجعة وتدقيق كافة التعاقدات السابقة، وبالتالي ندعو وزارة النفط الى متابعة تنفيذ كافة الإجراءات القانونية المترتبة على هذا القرار التاريخي، وكفى اللهُ المؤمنينَ شرَّ القتال “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط