قرار الاتحادية يعيد حسابات الصدر بالتحالف الثلاثي وبارزاني يضع شروطا جديدة



توقع القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاربعاء، اعادة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر حساباته السياسية بالتحالف الثلاثي بعد قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية تصدير نفط كردستان، مبينا ان رئيس الحزب الديمقراطي سيشرط على اي شخصية يدعمها لرئاسة الحكومة منع تنفيذ القرار.

وقال جعفر في تصريح ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا ستكون فاتحة لتأسيس دولة قوية تدار بالقانون والدستور ولا يمكن للفوضى السياسية العبث فيها “، مبينا ان “الحكم بعدم دستورية تصدير نفط كردستان ضربة للتحالف الثلاثي وستعيد حسابات زعيم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الذي يدعو الى الاصلاح ولا يمكنه البقاء على اكبر ملف فساد وهو تصدير نفط بقيمة 7 مليون دولار الى اسرائيل خارج سلطة العراق “.

واضاف ان “مسعود بارزاني غاضب من قرار المحكمة الاتحادية وسيشترط على القوى السنية التي رعاها للتحالف ضمن السيادة دعمه في انهاء قرار المحكمة الاتحاديية مقابل القبول بالاشتراك في الحكومة المقبلة”.

وأشار جعفر الى ان “الصراع سيستمر بين التحالف الثلاثي وعلى القوى الشيعية اعادة التنظر بجميع التحالفات واعلان اندماجها لخدمة المواطن ومصالحه وتطبيق القانون”.انتهى/ 25د

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