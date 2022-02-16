لقاء الصدر بالكاظمي يزيد حظوظ الأخير بولاية ثانية و التنسيقي يتحرك بحذر

بغداد/ تميم الحسن

حرك لقاء رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الاخير بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، وتقديم الحزب الديمقراطي الكردستاني مرشح جديد لرئاسة الجمهورية، المياه الراكدة منذ اشهر.

ويتوقع عقب التغييرات الاخيرة، ان يبدأ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تدريجيا بـ”حل” تجميد المفاوضات مع القوى الشيعية التي مضى عليها نحو شهر، فيما امام البرلمان عدة اسابيع كحد اقصى لاختيار رئيس جديد للبلاد.

بالمقابل فان مجموعة الاطار التنسيقي، هي الاخرى تتحرك بحذر باتجاه التحالف الثلاثي الذي شكله الصدر مع القوى السنية والكردية من جهة عدم رغبتها زيادة تعقيد الازمة، حيث مازالت تأمل بالاندماج مع التحالف.

وعقد البرلمان الجديد جلسة واحدة فقط مكتملة النصاب منذ الجلسة الافتتاحية الاولى التي مضى عليها نحو 40 يوما، حيث اعاقت مقاطعة قرابة ثلثي أعضائه اتمام الجلسات التي تتطلب 165 نائبا على الاقل (النصف زائدا واحد)، لتمرير المشاريع والقوانين.

لقاء الحنانة

وتوقعت مصادر سياسية ان اللقاء الاخير الذي جمع بين الكاظمي وزعيم التيار الصدري في الحنانة، حيث مقر الاخير، هو “بداية العودة الى التفاهمات”.

وكان مقتدى الصدر، قد قرر في 5 شباط الحالي، تجميد المفاوضات الخاصة بتشكيل الحكومة، والتي تزامنت مع قرار قضائي فسر لصالح القوى الشيعية والذي منحها امكانية التحول الى ما بات يعرف بـ”الثلث المعطل” لقرارات البرلمان.

ورجحت المصادر التي تحدثت لـ(المدى) ان يكون زعيم التيار الصدري في اللقاء الاخير، قد “ابدى تأييده لرئيس الوزراء الحالي في الحصول على ولاية ثالثة حال عودة الحوارات”.

وكانت معلومات وصلت الى (المدى) تؤكد ان زعيم التيار الصدري لديه 6 مرشحين من بينهم الكاظمي، اضافة الى وزير سابق ومقربين من الصدر، لمنصب رئيس الحكومة المقبل.

ولم يصدر من التيار الصدري، حتى الان، اي تأكيد رسمي حول انباء دعم الكاظمي، لكن الاجتماع بين الاثنين كان “مغلقا”.

وذكر صالح محمد العراقي الذي يصف نفسه بـ”وزير الصدر”، في تغريدة له، مساء الاثنين أن هناك “اجتماعا مُغلَقا بين السيد الصدر والكاظمي، في الحنّانة” بمدينة النجف.

واضاف وزير الصدر في التغريدة عبارة الاخير التي اشتهرت بعد الانتخابات الاخيرة “لا شرقية ولا غربية حكومة اغلبية وطنية”.

وكان مشعان الجبوري، القيادي في تحالف السيادة (عزم وتقدم) شريك الصدر، قد كشف ان التحالف يدعم ولاية ثانية للكاظمي.

واستبق رئيس الوزراء العراقي لقاءه الصدر، بالتأكيد على أن العراق يمر بظروف معقدة، مشيراً إلى أن هناك من حاول خلق فتنة طائفية.

وأضاف الكاظمي بمناسبة دينية في النجف “نحن بحاجة لترسيخ روح المحبة من أجل خدمة أبناء العراق، ومن الضروري العمل بروح الفريق الواحد لصناعة المستقبل”.

وكان رئيس الحكومة قد وصل الى النجف، نهار الاثنين الماضي، للمشاركة في حدث ديني باحد المراقد في المدينة.

وجاءت تلك التطورات مع اعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني ترشيح ريبر خالد لرئاسة الجمهورية، عقب قرار القضاء باستبعاد المرشح البديل هوشيار زيباري.

وريبر أحمد خالد، مواليد عام 1968، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، والماجستير في الأمن القومي، وعمل بعدة مناصب في جهاز امن اقليم كردستان، ويشغل الآن منصب وزير الداخلية.

وكان زيباري، وهو من القيادات البارزة في الحزب الديمقراطي ووزير المالية والخارجية الاسبق، قد اعتبر ان القرار الصادر بحقه “مبيّت ومسيّس”.

وذكر زيباري انه كان يستوفي كل الشروط حين تقدم للترشح للمنصب، مشيراً الى كتب رسمية تثبت كفاءته، وقبوله من كل الهيئات، مبيناً انه تم إغلاق جميع الدفوعات المقدمة ضده من قبل.

وتابع زيباري في مؤتمر عقد في بغداد الاحد الماضي: “خدمت هذه البلاد لمدة 13 عاماً بكل نزاهة ولن نطلب شهادة حسن السلوك من آخرين”، مردفاً بأنهم “لا يريدون رئيساً قويّاً للعراق”.

ويتطلب من البرلمان في الترشيح الثاني لمنصب رئيس الجمهورية، بعد انقضاء الشهر الاول للترشيحات السابقة، ان يرسل اسماء المرشحين المضافين الى 4 جهات رسمية.

ويمكن ان يتأخر الاجراء اسبوعا او اكثر، بحسب بعض التقديرات، حيث سيتم تدقيق اسماء المرشحين الجدد في هيئة النزاهة، ووزارة التعليم، والمساءلة والعدالة، ووزارة الداخلية.

التنسيقي يحاول إقناع “الصدر”

بالمقابل ان الاطار التنسيقي، وبحسب المصادر السياسية “يتحرك بحذر تجاه قضية القوى الكردية وانتخابات رئيس الجمهورية”.

وكان “التنسيقي” قد عقب بالتزامن مع تلك الاحداث، لقاء مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في منزل والده الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني في بغداد.

ووفق المصادر ان “الاطار التنسيقي لم يعط اجابة صريحة الى الاتحاد الوطني الذي كاشف الاول بان مرشحهم الوحيد لرئاسة الجمهورية هو برهم صالح”.

وتتوقع المصادر ان “القوى الشيعية لاتريد التسرع في هذا الامر حتى لا تثير غضب زعيم التيار الصدري” حيث مازال “التنسيقي” يسعى الى اقناع الصدر بضمه الى التحالف الثلاثي.

ويروج “التنسيقي” الى اخبار بان ليس لديه “عداء شخصي” مع زعيم التيار الصدري، وان نوري المالكي، رئيس الوزراء الاسبق، والمرفوض من الصدر، مستعد للتعاون مع الاخير.

الى ذلك يقول عباس الزاملي، النائب عن الفتح -احد تشكيلات الاطار- لـ(المدى) انه “بعد مبادرتنا الاخيرة هناك لقاءات مع التيار لكن ليس على مستوى القيادات”.

ولم يعلق التيار الصدري او شركاؤه حتى الان على المبادرة الاخيرة التي اطلقها “التنسيقي” والتي ضمت 3 نقاط، وكررت نفس الكلام السابق عن تشكيل حكومة توافقية وهو عكس رغبة زعيم التيار الصدري.

وحتى اللحظة يؤكد الزاملي ان “تحالف الفتح مازال ملتزما بالبقاء ضمن الاطار التنسيقي الذي سيشارك بالحكومة بشكل موحد او يذهب الى المعارضة او المقاطعة في خلاف ذلك”.

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