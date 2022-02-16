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ليلى علوي تثير الجدل بفستان شهير

تصدرت الفنانة ليلى علوي، مؤشرات البحث “جوجل” في مصر خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعادت مشهد من فيلم “حب البنات”، داخل المطبخ عند تقديمها حلقة عن عيد الحب، وهي ترتدي نفس الإطلالة التي ظهرت بها منذ 18 عاما.

وقامت بنشر الفيديو عبر حسابيها في تيك توك وإنستجرام، ويعتبر هذا المشهد من أكثر المشاهد التي أحدثت ضجة في هذ الفيلم، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت: “مش شرط يكون اللي بنحبهم دول هما بس الحبيب والحبيبة، ممكن يكون الأم، الأب، الأخت، الصديق، الجار، المهم إننا نستمتع بممارسة فعل الحب”.

وكانت التعليقات كالآتي:” بس هي دلوقتي أصغر من ما كانت بـ18سنة”، “هو الفستان مادقش عليكي”،”ممكن سديك أو سديكة”، “إيه الجمال دا”،”لسه قمر زي مانتي”، “بقت احلي واحلي طول عمرها سكر”،”هابي فالانتاينز داي ياسديكة”، “ولا كأنها كبرت”.

وظهرت الفنانة ليلى علوي مرتدية نفس الفستان باللون الأسود، مصنوع من قماش الشبك الشفاف، مطبوع عليه قلب كبير باللون الأحمر.

واعتمدت مكياج قوي، ولكن مع اختلاف لون الروج هذه المرة، فكان باللون الأحمر تعبيراً عن عيد الحب، واختارت أن يكون شعرها منسدل على جانبي كتفيها.

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