مجلس السلم والتضامن: أوقفوا قرع طبول الحرب النووية

طالبت سكرتارية المجلس العراقي للسلم والتضامن، بإيقاف قرع طبول الحرب النووية، في إشارة إلى الحرب المتوقعة بين روسيا واوكرانيا.

وذكرت السكرتارية في بيان تلقته (المدى)، “تتصاعد منذ اسابيع لغة الحرب الباردة التي تضع العالم على حافة المخاطر بعد ان غادرها منذ أن انتهت الثنائية القطبية التي ميزت عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية بين الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي المنضوي في حلف (وارشو) وبين الولايات المتحدة الامريكية والمعسكر الرأسمالي وذراعهما العسكرية حلف شمال الاطلسي (النيتو)”.

وأضاف البيان، “لقد تعرض العالم مرات عديدة لمواجهات نووية بين المعسكرين كانت يمكن ان تحيل الكرة الارضية الى ركام وشعوب العالم الى موتى او مشوهين او معوقين والى الابد”.

وتابع البيان، “كان للحكمة وللمساعي التي بذلتها حركات السلام وشخصياتها العالمية وكذلك لتوازن القوى المرعب الدور في عدم الانجرار الى السقوط في الهاوية النووية مع ان العالم وقف على حافاتها مراراً كما حدث فيما عرف بحصار برلين او ازمة الصواريخ الكوبية في عام 1962”.

وأوضح البيان، أن “العالم يحبس الانفاس اليوم وهو يشعر بقلق بالغ من التوتر الشديد ولهجات التهديد بين روسيا الاتحادية التي تسعى لإعادة توازن القوى والقطبية الثنائية مع الولايات المتحدة الامريكية التي لم تكف إداراتها يوما ومنذ تفكيك غريمها السوفييتي عن احاطة وتطويق روسيا بحلفاء جدد من بقايا دول حلف وارشو أو جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة بضمهم للنيتو ونشر قواعدها النووية على مرمى حجر من موسكو التي ترفض هذا الضم الأخير بنشر قواتها الضاربة على الحدود بينها وبين اوكرانيا”.

ودعا المجلس العراقي للسلم والتضامن، باعتباره جزءا اصيلا وعريقا من حركة السلم في العالم وهو عضو فاعل في مجلس السلام العالمي والمجلس الدولي للسلام، ولأن استتباب السلام في العالم وتجنيب الشعوب مآسي النزاعات والحروب وخاصة حين يكون التهديد بالسلاح النووي هي من اولويات مسؤولياته وأهمها دول العالم كافة وخاصة الدول النووية المعنية بالأزمة الاوكرانية وكذلك كل الشعوب والشخصيات العالمية المرموقة المحبة للسلام والتواقة الى عالم بلا اسلحة دمار شامل وبلا حروب، الى “الوقوف بحزم وصلابة ضد التصعيد ولغة الحرب التي لو قامت فلن يكون فيها منتصر كما هو شأن كل الحروب في التاريخ”.

واعتبر أن “اندلاع حرب لأي سبب كان بسيطاً او متعمداً قد يقود الى كوارث إنسانية أكبر بكثير من تلك التي عانت منها البشرية في حروبها المتعددة الكبيرة”.

وختم البيان، حديثه بالقول “جميع الشعوب المحبة للسلام والحرية مطالبة بالتضامن والوقوف ضد كل اشكال النزعات العدوانية للهيمنة على العالم والعودة به الى حقبة الحرب البارد، أوقفوا قرع طبول الحرب ولتعزف الانامل موسيقى السلام”.

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