منظمة اليونيسف وزين العراق تعقدان شراكة تهدف إلى تحسين حياة أكثر من 5 ملايين طفل في العراق

في إطار هذه الشراكة، ستتعاون منظمة اليونسيف مع زين العراق للعمل على القضايا الرئيسية التي تؤثر على الأطفال والشباب للوصول إلى 20 مليون شخص من خلال سلسلة من حملات التوعية





بغداد ،15 شباط / فبراير2022: وقّعت منظمة اليونسيف وزين العراق اليوم، اتفاقية شراكة تهدف لتعزيز التعاون في مجال دعم حقوق الأطفال في العراق خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك من خلال اعتماد خطط عمل مشتركة في العديد من المجالات ذات الصلة بالأطفال، والتي تشمل التعليم والصحة والتغذية والحماية الاجتماعية والمياه والنظافة بالإضافة الى المشاركة الفاعلة للشباب.

وفي إطار هذه الشراكة، ستعمل زين على توظيف قدراتها المتميزة وشبكتها الرائدة في مجال الاتصالات إلى جانب خدماتها الرقمية المبتكرة لتحقيق التواصل مع الشباب والأطفال في العراق وإتاحة الفرصة أمامهم للوصول إلى المعلومات الهامة والحيوية فضلاً عن الاستماع إلى آرائهم من خلال الدراسات الاستقصائية، التي من شأنها أن تشكل عامل مساعد لتطوير وتنفيذ برامج اليونيسف القائمة.

وقالت شيما سين جوبتا، ممثلة اليونيسف في العراق:” نرحب بهذه الشراكة مع زين العراق، والتي من شأنها تعزيز عملنا في العراق، وإتاحة الفرصة أمامنا للوصول إلى المزيد من المجتمعات، خاصةً في المناطق التي يصعب الوصول إليها. كما تشكل هذه الشراكة خطوة هامة لتعزيز علاقتنا الإستراتيجية مع زين بهدف العمل على تحسين حياة الأطفال والشباب في العراق”.

من جهته قال علي الزاهد، الرئيس التنفيذي لزين العراق:” يسعدنا أن نعلن عن هذه الشراكة مع اليونيسف لأنها تمثل امتداداً لمبادراتنا المشتركة وجهودنا في مجال تطوير المستوى المعيشي لأطفال العراق والمجتمع المحلي. تضع زين العراق، برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات، على رأس أولوياتها، وسنواصل حرصنا وسعينا لتوظيف تقنياتنا وخدماتنا المتقدمة، من أجل تحقيق سلامة وصحة العراقيين، وذلك بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين مثل منظمة اليونيسف”.

وستتيح هذه الشراكة الوصول إلى أكثر من 5 ملايين طفل دون سن الخامسة، ونحو 2 مليون امرأة بحلول العام 2022، من خلال تعزيز ونشر المبادرات الرقمية المتعلقة بصحة الأم وحديثي الولادة والأطفال.

وتشمل الأنشطة في إطار هذه الشراكة أيضاً، الوصول إلى 20 مليون شخص من خلال الرسائل القصيرة التي تتضمن نصائح حول التدابير والإجراءات الوقائية ضد فايروس كورونا (كوفيد-19.)

كما ستشمل هذه الشراكة الجديدة دعم وتمكين ما لا يقل عن 1000 شاب في العراق لتحقيق إمكاناتهم الكاملة من خلال توفير فرص التعلم والمشاركة والتواصل.

وسيتمحور التعاون بين زين العراق ومنطمة اليونيسف حول دعم حقوق الأطفال في العراق من خلال توفير الدعم المشترك لعدد من المشاريع في مجالات التعليم والإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية والصحة والتغذية والمياه النظافة الصحية وتطوير المراهقين وتعزيز مشاركتهم في المجتمع وحماية الطفل والإندماج الاجتماعي.

وستساهم هذه الشراكة في زيادة الوعي والتأثير على السياسة العامة لجهات متعددة، بما في ذلك المجتمع المدني والحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع بشكل العام. وسيتم العمل على تنفيذ هذه الشراكة من خلال الاعتماد على دور زين وموقعها الريادي وتأثيرها في مجالات التواصل والتسويق وابتكاراتها في توفير منتجات وخدمات الاتصال، إلى جانب الاستفادة من خبرات منظمة اليونسيف في مجال تنظيم البرامج الخاصة بالأطفال والشباب.

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