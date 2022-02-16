ميليشياوي مدرج على لوائح الإرهاب يشيد بقرار المحكمة الاتحادية ضد قانون النفط والغاز في كوردستان

أشاد زعيم ميليشيا عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ، المدرج على لوائح الإرهاب العالمية ، الثلاثاء ، بقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق «بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان” ، واصفاً إياه بـ”أهم قرار” اتخذته المحكمة منذ تأسيسها ، زاعماً في تغريدة له ، ان القرار “منسجم” مع الدستور العراقي .

والخزعلي ميليشياوي معروف بخروجه المستمر على القانون ومخالفته له ومتهم بارتكاب جرائم خطف وقتل ومدرج على لوائح الإرهاب ، كان قد وصف في وقت سابق من الشهر الماضي قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج انتخابات أكتوبر بـ”غير المهني” ، كما كان قد هدد لاحقاً رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالانتقام ليتبع تهديده بقصف تعرض له منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء بمسيرات مفخخة .

وختم الخزعلي الذي يصرح علناً بولائه لدولة جارة للعراق ، تغريدته بتوجيه تحية للمحكمة و”رجالاتها” وفق وصفه ، على قرارهم هذا.

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