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 أرقام في الوحيدة المنفردة

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أرقام في حياة السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب عليهما السلام :

* و لدت في اليوم الخامس 5 من الشهر الخامس 5 من السنة 5 للهجرة في المدينة المنورة.

* عاشت مع جدها الرسول الأعظم محمد بن عبد الله ص : 5 سنوات و 7 أشهر.

* كانت مع أمها فاطمة الزهراء بنت محمد ص : 5 سنوات و 7 أشهر تقريبا ً.

* عاشت مع أبيها #الإمام_علي_بن_أبي_طالب عليه السلام 35 عاما ً و 3 أشهر تقريبا ً.

* و في إمامة أخيها الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام : 10 أعوام.

* كانت مع أخيها #الإمام_الحسين_بن_علي_بن_أبي_طالب : 10 سنوات و اشهراً.

* في إمامة بن أخيها #علي_بن_الحسين_بن_علي_بن_أبي_طالب 1 عاما ً واحدا ً و 1 شهرا ً.

* توفيت يوم الأحد 15 رجب /6/ سنة 62 هجرية .

يكون عمرها 57 عاماً

* المنفردة الوحيدة التي لها 2 روضتان في دمشق الشام و القاهرة مصر.

#الدكتور_صاحب_الحكيم

لندن

رجب 1443 هجرية

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