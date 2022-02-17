 أرقام في الوحيدة المنفردة

* و لدت في اليوم الخامس 5 من الشهر الخامس 5 من السنة 5 للهجرة في المدينة المنورة.
* عاشت مع جدها الرسول الأعظم محمد بن عبد الله ص : 5 سنوات و 7 أشهر.
* كانت مع أمها فاطمة الزهراء بنت محمد ص : 5 سنوات و 7 أشهر تقريبا ً.
* عاشت مع أبيها #الإمام_علي_بن_أبي_طالب عليه السلام 35 عاما ً و 3 أشهر تقريبا ً.
* و في إمامة أخيها الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام : 10 أعوام.
* كانت مع أخيها #الإمام_الحسين_بن_علي_بن_أبي_طالب : 10 سنوات و اشهراً.
* في إمامة بن أخيها #علي_بن_الحسين_بن_علي_بن_أبي_طالب 1 عاما ً واحدا ً و 1 شهرا ً.
* توفيت يوم الأحد 15 رجب /6/ سنة 62 هجرية .
يكون عمرها 57 عاماً
* المنفردة الوحيدة التي لها 2 روضتان في دمشق الشام و القاهرة مصر.
#الدكتور_صاحب_الحكيم
لندن
رجب 1443 هجرية