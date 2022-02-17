أسعار الذهب تعاود الارتفاع في الاسواق العراقية

عاودت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” للارتفاع مرة اخرى في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (17 شباط 2022).

وقال مراسلنا إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 385 الف دينار، و سعر الشراء 381 الفاً، فيما سجلت اسعار البيع يوم امس الاربعاء 383 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 355 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 351 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و395 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

عالميا؛ ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس لتحوم بالقرب من أعلى مستوى لها في 8 أشهر مع عودة الأزمة الأوكرانية للظهور مما دفع المستثمرين إلى اختيار سبائك الملاذ الآمن.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4٪ إلى 1876.41 دولار للأوقية، اعتبارًا من 06:24 بتوقيت جرينتش.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1878.40 دولار.

وتراجعت أسعار الفضة الفورية 0.1 بالمئة إلى 23.53 دولار للأوقية وارتفع البلاتين إلى 1.068.57 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 2321.38 دولار.