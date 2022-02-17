إيران تستورد سلعاً من العراق بملايين الدولارات عبر “أرصدة مجمدة”

أعلنت إيران، يوم الأربعاء، استيراد سلع أساسية بقيمة 920 مليون دولار من العراق، عبر أرصدة إيران المجمدة لدى بغداد.

وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، حميد حسيني، لوكالة “فارس”، أن “صادرات إيران سجلت 7.280 مليار دولار إلى العراق في الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الجارية فترة 21 آذار 2021 حتى 20 كانون الثاني 2022، ولأول مرة تم استيراد سلع بقيمة 920 مليون دولار من العراق خلال هذه الفترة”.

وأضاف الحسيني، أن “صادرات العراق إلى إيران سنويا تلامس 100 مليون دولار، وعبر تصديرها 920 مليون دولار في الشهور العشرة الأولى صعد العراق إلى المرتبة 6 من 26 في ترتيب الدول المصدرة إلى إيران”.

وأشار إلى أن “الواردات من العراق تمت عبر الأرصدة الإيرانية المجمدة”، مردفاً بالقول: “تم توريد بعض السلع الأساسية مثل القمح والسويا إزاء جزء من هذه الأرصدة”.

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