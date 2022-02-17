البيشمركة تكشف سبب تأخر تشكيل لواءين مشتركين مع الجيش

كشفت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن سبب تأخر تشكيل لواءين مشتركين مع الجيش العراقي لنشرهما في مناطق الفراغات الأمنية.

وجاء في بيان للوزارة ان وزير البيشمركة شورش اسماعيل استقبل السفير الايطالي لدى العراق ماريسيو غريكانتي والوفد المرافق له، مبينا ان وزير البيشمركة ثمن تعاون وتنسيق حكومة ايطاليا وكبار المستشارين العسكريين الايطاليين في عملية الاصلاح في الوزارة وتوحيد واعادة تنظيم قواتها.

واضاف اسماعيل ان عملية الاصلاح في الوزارة مستمرة وبحاجة الى التعاون والتشاور بين الجميع.

من جانبه، أشار السفير الايطالي الى انهم يراقبون عن كثب الاوضاع في العراق والاقليم والمنطقة، معربا عن الرغبة في تثبيت الاستقرار والامن في المنطقة، ومؤكدا ان بلاده تساند العراق والاقليم بشكل مستمر.

واضاف البيان انهم تطرقوا في الاجتماع إلى اهمية الى الاستعدادات لتشكيل لواءين مشتركين بين البيشمركة والجيش العراقي.

وقال وزير البيشمركة إن اعمال تشكيل هذين اللواءين تم استكمالها من جانب وزارة البيشمركة، مستدركا ان سبب تأخر تشكيلهما يعود الى بعض المشكلات الفنية عند وزارة الدفاع العراقية.

واضاف اسماعيل انهم طالبوا من الاصدقاء والحلفاء ان يفعلوا مساعيهم لتعجيل اتمام اعمال تشكيل هذين اللواءين ليتحملا مسؤوليتهما ويقوما بواجباتهما لحماية المناطق التي تشهد فراغا امنيا.

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