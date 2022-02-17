التحالف الثلاثي يدعو لـ مراقبة الحكومة وتوقعات باستئناف البرلمان جلساته قريباً

بغداد/ تميم الحسن

يُتوقع ان تعود جلسات مجلس النواب الى الانعقاد خلال الاسبوعين المقبلين كأقصى حد، بعد تطورات في موقف التيار الصدري وحلفائه. وتعطلت جلسات البرلمان منذ نحو 40 يوميا، عقب فشل مجلس النواب في انتخابات رئيس الجمهورية.

ويؤمل ان تدفع عملية اختيار اللجان البرلمانية، التي يعمل عليها المجلس منذ اسبوعين، الى اعادة النصاب الذي اختل عقب تعليق حضور نحو ثلثي اعضاء البرلمان.

وكان الصدر، زعيم التيار الصدري، قد دعا قبل يومين، الى اعادة العمل في البرلمان، لتشريع القوانين.

ورجحت مصادر لـ(المدى) اول من امس، ان يرفع زعيم التيار الصدري، تدريجيا «تجميد المفاوضات» ومقاطعة الجلسات، عقب لقائه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في النجف يوم الاثنين الماضي.

ومر اكثر من 4 اشهر على انتهاء الانتخابات التشريعية المبكرة، فيما لاتزال خطوات تشكيل حكومة جديدة متعثرة.

مراقبة الحكومة

ويؤكد شعلان الكريم رئيس تحالف تقدم في البرلمان، ان جلسات مجلس النواب يجب ان «تُفعّل مرة اخرى مع وجود حكومة تصريف اعمال».

وتحولت حكومة مصطفى الكاظمي، الى حكومة تصريف اعمال يومية قبل 3 ايام من الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في 10 تشرين الاول الماضي.

وقرر البرلمان السابق حل نفسه يوم 7 تشرين الاول، في سابقة حدثت لأول مرة منذ عام 2003، استعدادا للانتخابات.

ويقول الكريم في اتصال مع (المدى): «دور البرلمان اليوم جدا مهم لمراقبة عمل الوزارات والهيئات»، مبينا ان «الطعون الكثيرة عطلت هذا الدور».

وكانت المحكمة الاتحادية قد الغت مؤخرا، ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.

وقضت المحكمة مسبقا بان جلسة اختيار «الرئيس» يجب ان تضمن وجود ثلثي اعضاء البرلمان، وسط انقسام حاد بين القوى السياسية.

اللجان البرلمانية

وتابع الكريم وهو نائب عن صلاح الدين ضمن تحالف السيادة الذي يضم تحالفي «عزم» و»تقدم»، ان: «هيئة رئاسة مجلس النواب طلبت من القوى السياسية تقديم اسماء مرشحيها بخصوص اللجان البرلمانية».

وتابع القيادي في التحالف الثلاثي الذي يضم الى جانب «السيادة»، التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني: «قد يجتمع البرلمان خلال اسبوع او اسبوعين للتصويت على اللجان في حال حسم الموضوع».

وكانت هيئة رئاسة البرلمان قد كشفت في الاول من امس، عن وضع اللمسات الأخيرة على تشكيل اللجان النيابية، فيما بينت أنها ستقدم خلال الأيام المقبلة.

وقال النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي في بيان الثلاثاء الماضي، «عازمون على العمل بكل ما لدينا من صلاحيات تشريعية ورقابية لتنفيذ مشروع الإصلاح».

وتابع في البيان اننا «نضع اللمسات الأخيرة على تشكيل اللجان النيابية وسنقدمها خلال الايام القليلة القادمة، ولن نسمح لأية جهة كانت بتعطيل الدور التشريعي والرقابي للمجلس، وسنعمل باخلاص وتفانٍ من اجل دعم تشكيل حكومة اغلبية وطنية قوية قادرة على خدمة الشعب، وتحقيق مصالحهِ».

دعوة «الصدر»

وكان مقتدى الصدر، قد اعلن في مطلع شباط الحالي، تعليق حضور كتلته جلسات البرلمان ثم تبعه بعد ذلك باقي اطراف التحالف الثلاثي بنفس الاجراء، قبل ان يتراجع ويدعو من جديد الى «تفعيل عمل البرلمان».

واكدت كتلة الصدر، امس، انها ستقوم بدورها الرقابي وتشريع القوانين، مطالبة البرلمان بالإسراع في حسم قضية اللجان البرلمانية.

وقال نائب رئيس الكتلة الصدرية حسن الكعبي في مؤتمر صحفي إنه سيعمل بعد رسالة زعيم التيار، مقتدى الصدر «مع بقية أعضاء المجلس للنهوض بالمهام الرقابية التي عهد الدستور القيام بها إليهم وتقييم وتقويم عمل السلطة التنفيذية بكافة مفاصلها والادارات المحلية ومساءلة المقصرين في أداء الواجبات الوطنية والأخلاقية تجاه ابناء الشعب عامة والفئات المحرومة بنحو خاص».

وأكد الكعبي «السعي الجاد لسن التشريعات الهادفة إلى تأمين وتلبية متطلبات وتطلعات المواطن، وبما يخدم مصلحة العراق بعيدا عن الضغوطات والتدخلات والمصالح الضيقة».

وأضاف، أن «الكتلة الصدرية سبق لها أن طلبت من هيئة رئاسة المجلس الإسراع في تشكيل اللجان النيابية الدائمة وتوزيع أعضاء المجلس عليها وفقاً للخبرة والاختصاص بغية قيامهم بممارسة دورهم النيابي بشقيه التشريعي والرقابي خدمة للعراق وشعبه».

وأشار الى أن «اعضاء الكتلة الصدرية مع من سيمد لهم يد العون من الأخوة الشرفاء من بقية النواب تحت قبة البرلمان، ستكون لنا جولة في دعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية ومراقبة ومتابعة المؤسسات المعنية بمراقبة اسعار السلع».

وكان زعيم التيار الصدري قد دعا البرلمان لتفعيل الدور الرقابي لمنع «التدخلات الحزبية او القضائية المسيسة».

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر، الثلاثاء الماضي، إن «عمل البرلمان لا ينبغي ان يكون لاجل تشكيل الحكومة فحسب او الرئاسات الثلاث بل يجب تفعيل دور مجلس النواب الرقابي، والتشريعي».

وطالب من النواب «سيما حلفائه» بتفعيل دور «البرلمان الاصلاحي، وتفعيل التحقيقات واستدعاء كل من يُشك بفساده»، مؤكدا على «اكمال المشاريع المتلكئة ومحاسبة المقصرين من الشركات الحكومية والمدنية».

ودعا الصدر في تغريدته النواب الى الاسراع في تشكيل الحكومة «الاصلاحية الجديدة» وبحكومة «اغلبية وطنية» بعيدة عن «الكعكة»، مجددا دعوته لتفعيل الدور الرقابي للبرلمان بأسلوب حازم يمنع «التدخلات الحزبية او القضائية المسيسة».

الخوف من اختلال النصاب

ولم ينجح البرلمان سوى بعقد جلسة واحدة فقط مكتملة النصاب، في مطلع كانون الثاني الماضي، والتي أفضت الى اختيار رئيس للمجلس ونائبين.

وفي غضون ذلك يشير عامر الفائز، وهو رئيس تحالف تصميم، الى انه حتى الان «لاتوجد اية بوادر لعقد جلسة برلمانية جديدة».

واضاف الفائز وهو نائب عن البصرة في اتصال مع (المدى): «حتى لو دُعي البرلمان الى جلسة فلن تحقق النصاب القانوني».

وكانت مجموعة الاطار التنسيقي، قد انضمت الى القوى الاخرى في مقاطعة جلسات البرلمان لجهة انها كانت ترغب بالمزيد من الوقت للمفاوضات مع الصدر.

ويعتقد رئيس الكتلة البرلمانية انه «لا يمكن بحسب الدستور ان تعقد جلسة جديدة للبرلمان لا يتم فيها اختيار رئيس الجمهورية».

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