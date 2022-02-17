الجري مع الكلاب.. أول مسابقة من نوعها في صحراء الإمارات

على خلفية من المناظر الطبيعية الخلابة في منطقة جبلية، شارك عشرات من أصحاب الكلاب مع حيواناتهم الأليفة في أول مناسبة تقام في الإمارات لسباقات كاني كروس، وهي رياضة تزداد انتشارا وتتضمن الركض مع الكلاب.

جمعت المناسبة أكثر من 100 بحيواناتهم الأليفة، يملؤهم الحماس والرغبة في المغامرة في الهواء الطلق. تعين على المشاركين الركض أو المشي لمسافة ستة كيلومترات وسط جبال منطقة حتا.

قال منظم المناسبة، حسين درويش، إن هدفه هو تسهيل قيام الأشخاص بالمزيد من الأنشطة مع كلابهم. تدير مجموعته (إتش كيه ناين)، التي أسسها في 2015 عددا من الأنشطة الخارجية للأشخاص وحيواناتهم الأليفة بالإضافة إلى سباق كاني كروس.

قال درويش “إنه مبلغ اهتمامنا، أنا وأصدقائي. هذا ما نحب القيام به. نحب أن نرى الناس سعداء، وأن نرى الكلاب سعيدة. نريد أن نرى الناس والكلاب يمارسون نشاطا معا. هذا هو هدفنا الرئيسي”.

قال أحد المشاركين، ويدعى ليل بيكهام، إنه كان يتدرب على الحدث منذ أسابيع.

أضاف “هذه فرصة عظيمة للخروج إلى الجبال، والوجود وسط الطبيعة مع كثيرين آخرين يعشقون كلابهم، إنها حقا مشاركة جيدة، ومثيرة للغاية”.

حصل الفائزون في السباق على كؤوس، وطعام للكلاب يكفيها لشهور وقسائم هدايا. مع ذلك لم يغادر أحد السباق خالي الوفاض، إذ تم توزيع أكياس وجبات على جميع الكلاب المشاركة.

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