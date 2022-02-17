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الدبلوماسيَّة العراقيَّة تلاحق آثارنا المهرَّبة في العالم

الدبلوماسيَّة العراقيَّة تلاحق آثارنا المهرَّبة في العالم

 بغداد: مهند عبد الوهاب
أكدت سفيرة العراق في إيطاليا صفيَّة السهيل أنَّ الدبلوماسية العراقية تمكنت من إعادة الكثير من القطع الآثارية المهربة من خلال التعاون المشترك مع البعثات الدولية ودول العالم، مبينة أنَّ للملف أولوية في العمل الدبلوماسي العراقي.
وقالت السهيل : إنَّ “الدبلوماسية العراقية تولي ملف إعادة الآثار أهمية خاصة واهتماماً كبيراً، وقد نشطت خلال المرحلة الماضية واستطاعت إعادة الكثير من القطع التي تم تهريبها إلى خارج العراق”.
وبينت أنَّ “الجهود الدبلوماسية لاستعادة الآثار العراقية بدأت منذ سنوات، وبعض قضايا سرقات الآثار تتطلب من ملاكات سفاراتنا مراجعات قانونية لإثبات عائدية القطع الموجودة داخل المتاحف العالمية أو الجهة التي تستحوذ عليها، واستطاعت الدبلوماسية العراقية بجهود كبيرة النجاح في استعادة قطع ثمينة إلى أرض الوطن حيث تنتمي”.
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