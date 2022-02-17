السعداوي يطالب بمقاضاة الاقليم والزامه بتسليم الإيرادات النفطية إلى سومو

طالب النائب السابق عبد الهادي السعداوي ، الخميس ، الحكومة المركزية إلى مقاضاة ومحاسبة حكومة اقليم كردستان والزامه بتسليم كافة الإيرادات إلى شركة سومو .

وقال السعداوي في تصريح إن “إقليم كردستان منذ عام 2007 ولغاية يومنا هذا يقوم بتصدير النفط الى تركيا واسرائيل بشكل غير قانوني”.

وأضاف أن “قرار المحكمة الاتحادية ليس بمفاجئ انما لتثبيت الحقائق الموجودة في الدستور العراقي وعليه محاسبة كل من برلمان إقليم كردستان وحكومة الاقليم واسترداد جميع الأموال التي بذمتها منذ عام ٢٠٠٧ ولغاية يومنا هذا”.

وأشار السعداوي إلى أنه “في حال عدم التزام الاقليم بقرار المحكمة الاتحادية فيحاسب وفق القانون والدستور”، لافتا إلى أن “عقود الشراكة النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم غير دستورية”.

وكان رئيس كتلة حقوق النيابية النائب حسين هاشم العامري ثمن، قرار المحكمة الاتحادية وإصدارها حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان والزامه بتسليم الإيرادات إلى بغداد. انتهى / 25 ح

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