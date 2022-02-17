الشلل يُصيب مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة

بغداد: عمر عبد اللطيف

رأى برلمانيون أنَّ قرار المحكمة الاتحاديَّة بشأن منع إقليم كردستان من بيع النفط إلى الدول وتسليم هذا الملف إلى الحكومة المركزية سيعمِّق الانسداد السياسي بين الكتل، وبينما توقع مراقبون حدوث انفراج في العملية السياسية خلال الأيام القليلة المقبلة، رجح آخرون تعطل مسار محادثات تشكيل الحكومة الجديدة ودخول التحالفات بشأنها في حالة تشظٍ.

وقال عضو مجلس النواب جاسم العلوي : إنَّ “قرار المحكمة الاتحادية بخصوص بيع إقليم كردستان النفط جاء في محله ولحفظ ثروة العراق”، وأضاف أنَّ “هذا القرار يمكن أن يرفضه المتضررون منه ويؤثر في استقرار العملية السياسية؛ إلا أنه كان يجب أن يُتخذ منذ فترة طويلة لكي لا يُحسب على أنه استهدف جهة على حساب أخرى كما حصل في الوقت الحالي”.

ودعا النائب إلى “ضرورة ترك المجاملات وتقديم مصلحة البلد العليا على جميع المصالح الأخرى، وعلى الجميع تقبل هذا القرار أو أي قرار آخر يصدر مستقبلاً، مما يمنح الثقة للحكومة في إدارة جميع الملفات بشكل كامل وأهمها ملف النفط الذي يعتمد عليه اقتصاد البلد بشكل كلي”.

وأشار إلى “وجود مشروع لتصحيح العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة، بعد فشل ستراتيجية تشكيل حكومة الأغلبية التي لم يحصل فيها أي تطور رغم مرور أربعة أشهر على إجراء الانتخابات”، موضحاً أنَّ “اختيار رئيس الجمهورية يجب أن يكون بالتوافق بين الكتلتين الكرديتين، فضلاً عن اتفاق تام على ترشيح رئيس الوزراء المقبل بما يحقق الاستقرار في البلد ويفتح الانسداد الحاصل في العملية السياسية”.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب المتحدث باسم كتلة “بابليون” الدكتور دريد جميل : إنَّ “هناك بوادر انفراج سياسي خلال الأيام المقبلة”، وأضاف أنه “رغم صدور قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإقليم كردستان والذي يمكن أن نصفه بـ(الرائع)، إلا أنَّ المفاوضات والعملية السياسية ماضية”.

وأضاف أنَّ “قرارات المحكمة في الآونة الأخيرة كانت حاسمة بغض النظر عن الجهة التي تستفيد منها من عدمه”، مشيراً إلى أنَّ “تلك القرارات كانت مركونة في السابق على رفوف المحكمة، وكان دورها مهماً في حسمها وإسكات جميع التأويلات التي كانت موجودة”.

أما الباحث في الشأن السياسي حكمت سليمان، فقد بيّن في حديث ، أنَّ “رفض الإقليم تطبيق قرار المحكمة الاتحادية (تحدٍ) للقوانين والدساتير يحصل لأول مرة ونحن مقبلون على تشكيل حكومة أغلبية”، متوقعاً أنَّ “تلكؤاً سيصيب تشكيل الحكومة أكثر مما موجود في الوقت الحالي”.

وأضاف أنَّ “تصريح الكتلة الصدرية عبر مؤتمر صحفي أنَّ (قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع) واضح في أنَّ مسألة حسم القانون وتنفيذه أولوية على التحالفات السياسية”، متوقعاً أن “نشهد نوعاً من ضعف عزيمة المتحالفين ضمن حكومة الأغلبية وهي فرصة أخرى للداعين لحكومة التوافق إلى الذهاب أبعد بمحاورهم”، وأوضح أن “لا فرصة الآن لحكومة الأغلبية”.

• تحرير: محمد الأنصاري

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