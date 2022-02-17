الطحين يباع بضعف أسعاره.. التجارة وممثلو المطاحن يتبرأون من الأزمة

اثار ارتفاع أسعار مادة الطحين غضب الشارع العراقي مما دعا الى تدخل شخصيات بارزة على خط الأزمة، فيما حملت وزارة التجارة، التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار مشيرة الى أن الارتفاع جاء لتأليب الرأي العام وخلق أزمة. وشهدت الاسواق، ارتفاعا كبيرا في اسعار مادة الطحين، التي تعد من المواد الاساسية في غذاء العراقيين وانتاج الخبز.

بالمقابل اعلن ممثلو المطاحن العراقية الاهلية، براءتهم من أية مسؤولية في ارتفاع اسعار الطحين وشحته في السوق.

وطالبوا، رئيس الوزراء وممثلي الشعب في البرلمان، خلال مؤتمر صحفي، بالتدخل العاجل والفوري لاستيراد الكميات المطلوبة من الحنطة بما يكفي لتجهيز المواطن بمعدل 12 حصة في السنة.

الى ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، “ضرورة متابعة اسعار مادة الطحين في الاسواق المحلية ومراقبة بعض التجار من ضعاف النفوس ومنعهم من استغلال الوضع الحالي وزيادة اسعار هذه المادة من خلال تأليب الرأي العام وايهام المواطنين بوجود ازمة في هذه المادة”. واوضح حنون، ان “هناك استقرارا نسبيا واضحا في اسعار مادة الطحين في الاسواق المحلية على خلفية اجراءات الوزارة في الاستمرار بتوزيع المادة في مطلع هذا العام الذي سيشهد توزيع وجبات عديدة لسد حاجة المواطنين من المادة ذي النوعية الجيدة التي اصبحت تضاهي المستوردة من ناحية السعر والنوعية”.

بدوره، يقول المختص في الشأن الاقتصادي ضياء محسن إن “المناطق الزراعية في إقليم كُردستان العراق فقط، قادرة على تلبية حاجة أكثر من 150 مليون نسمة، ومن جميع الحاجات الزراعية، بالذات القمح، لكن لغياب أي توجه لاستغلال واستخدام تلك الطاقات الكامنة، فإنه ليس من أية فائدة لتلك الإمكانيات”.

وتابع: “طوال السنوات التسع عشرة الماضية، لم تُشيد أية بُنية تحتية لحماية وتطوير القطاع الزراعي، لا سدود ولا مؤسسات تخزينية مركزية (…). هذه الأمور التي حولت العراق من دولة مشهورة بتصدير القمح، إلى أخرى غير قادرة على إنتاج نصف حاجته السُكانية”.

من جهته، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى معاقبة “كل من يحاول رفع أسعار السوق”.

وقال الصدر في تغريدة عبر “تويتر”، إنه “بعد ارتفاع أسعار صرف الدولار.. وما فيه من فوائد ومضار، فإنه لا ينبغي على الإطلاق أن يكون ارتفاعه ارتفاع أسعار السوق ولا سيما ما يخص السلع المهمة التي يحتاج لها الشعب في حياته اليومية على الإطلاق”، مبيناً أنه “ينبغي العمل من خلال الأمن الاقتصادي على معاقبة كل من يسعى لذلك من التجار وما شاكل ذلك ووفق القانون، لا سيما ونحن مقبلون على الشهر المبارك: (شهر رمضان)، بل مطلقاً وعلى الحكومة التعامل مع كل المخالفين بحزم مهما كان الفاعل”. وأضاف، “على التجار مراعاة الشعب لا مراعاة أموالهم وأن لا يتعاملوا بجشع فهم مسؤولون أمام الله وأمام الشعب وأمامنا أجمع”، لافتا إلى أن “المهم كل المهم أن يعيش الشعب بكرامة وعزة ورفاهية”. وشدد على “مراعاة الطبقة الفقيرة والتي بالكاد تحصل على قوتها اليومي من خلال البطاقة التموينية ومن خلال عدم ارتفاع سعر السلع المهمة الأساسية ولا سيما الخضار والحبوب وأسعار البناء وما شاكل ذلك”. وتابع “وإن كانت هناك فائدة مدّعاة من ارتفاع أسعار صرف الدولار فإنه لا يجب أن تكون على حساب الشعب والفقراء والمعدومين والمساكين، وإلا فإن ذلك سيكون ظلما لا محالة”. من جانبه، أكد وزير التجارة علاء الجبوري، أن الأسبوع المقبل سيشهد تجهيز الأفران والمخابز الأهلية المنتشرة في بغداد والمحافظات بمادة الطحين.

وقال الوزير في بيان على هامش اجتماع رسمي مع الشركة العامة لتصنيع الحبوب ودائرة الرقابة التجارية، إن “الوزارة ستدخل طرفا في تجهيز المخابز والأفران بمادة الطحين، للحيلولة دون ارتفاع الاسعار والمساهمة بتوفير كميات من الطحين الى الأفران والمخابز تتناسب مع حاجاتها”. وأضاف، أن “الوزارة تشترط في عمليات التجهيز قيام الأفران والمخابز بيع الصمون والخبز بأعداد واسعار تختلف عن الأسعار الموجودة حاليا والهدف هو أن الاسعار التي تطرحها الوزارة ستساعد اصحاب المخابز على انتاج الصمون والخبز باسعار اقل من الطحين المستورد”. وأشار الى أن “الوزارة أعدت خطة في هذا الجانب، للاستفادة من كميات الطحين الموجودة في مخازن التجارة، لمساعدة اصحاب الافران والمخابز على استلام الطحين وانتاج الخبز والصمون للمواطنين”.

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