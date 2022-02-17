العراق.. نشر تفاصيل جديدة عن “الجثة المحترقة” غربي بغداد

كشف مصدر أمني عراقي عن تفاصيل جديدة حول “الجثة المحترقة” التي تم العثور عليها غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إنه “بعد البحث والتحري وجمع المعلومات بالتنسيق مع الوكالات الأمنية ضمن المنطقة الإدارية، تبين أن الجثة تعود لامرأة كانت تعمل موظفة في دائرة التقاعد”.

وأضاف أنه “لغاية الآن لم تعرف دوافع الجريمة، فيما إذا كانت سرقة أو أمورا أخرى”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن “قوة أمنية عثرت على جثة محترقة متروكة في إحدى الساحات الترابية ضمن منطقة رحمانية الشعلة غربي العاصمة”.

وأشارت إلى أن “الجثة مجهولة الهوية تعود لامرأة وتم رفعها ونقلها إلى دائرة الطب العدلي”.