الكاظمي يكلف وزارة النفط بالتنسيق مع الإقليم في شأن إدارة البترول

كلّف رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وزارة النفط بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان لوضع آلية من شأنها إدارة ملف النفط عقب قرار المحكمة الاتحادية الصادر، بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال ترؤس الكاظمي، أمس الأربعاء اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، بحث خلاله مستجدات الاوضاع الأمنية والتطورات التي تشهدها البلاد والساحة الإقليمية.

وحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي استضاف المجلس وزير النفط لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول إدارة النفط في اقليم كردستان، الى جانب عدد من القضايا المدرجة على جدول الاعمال. وأصدرت المحكمة الاتحادية، امس الأول الثلاثاء، قراراً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان. والزمت المحكمة، في قرارها حكومة اقليم كردستان بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في اقليم كردستان. وقرر المجلس الوزاري للأمن الوطني تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والشركات والدول المعنية، لاعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا.

كما خول المجلس، وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد، وفقاً لبيان المكتب الإعلامي للكاظمي.

من جانبها، أكدت حكومة اقليم كردستان ان قرار المحكمة الاتحادية العليا حول النفط والغاز يستند لقوانين البعث، مبينة انه ينتهك القانون والاجراءات القضائية. وجاء في بيان صادر عن حكومة اقليم كردستان، أن المحكمة الاتحادية العليا “قررت دون النظر في المبادئ الدستورية”، مضيفا أن قرار المحكمة الاتحادية “يستند إلى قوانين النظام البعثي السابق”.

واعتبرت حكومة إقليم كردستان ان قرار المحكمة الاتحادية العليا “يتناقض مع مبادئ الفيدرالية”، لافتة الى أنه “من واجب السلطات الاتحادية إلغاء القوانين الصادرة بعد العام 2005”.

وعدت قرار المحكمة الاتحادية بأنه “يتضمن عدة انتهاكات قانونية وإجراءات قضائية”، مضيفة ان هذا “القرار الجائر وغير الدستوري يتعارض مع الحقوق الدستورية وسلطات إقليم كردستان وغير مقبول وكان على المحكمة توسيع تحقيقاتها والنظر في مطالب إقليم كردستان”.

وحسب بيان حكومة اقليم كردستان انها “ستتخذ الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية كافة لتأمين وحماية جميع عقود النفط والغاز”.

وأكدت أنه “لن نتخلى عن حقوق إقليم كردستان، الموكلة بالدستور العراقي، وفي هذا الصدد، ستواصل حكومة إقليم كردستان جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري أساسي لهذه القضية، على الرغم من طلب حكومة إقليم كردستان وجهودها لتأجيل هذا الطلب وإعطاء حكومة إقليم كردستان فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية المقبلة”. وقبلها، أكد الرئيس مسعود بارزاني ان قرار المحكمة الاتحادية العليا سياسي مخالف لدستور العراق، معلنا أن اقيلم كردستان سيدافع عن حقوقه الدستورية بكل ما أوتي من قوة. وجاء في بيان صادر عن الرئيس بارزاني اعلنه للرأي العام العراقي والكردستاني، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كردستان “قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي والهدف منه معاداة اقليم كردستان والنظام الفيدرالي في العراق”.

وقال الرئيس بارزاني: “نحن نأمل بان تتمكن حكومتا العراق وإقليم كردستان من التغلب على العوائق، والاتفاق على ملف النفط والغاز”، معلنا “للجميع بأن إقليم كردستان سيدافع بكل ما أوتي من قوة عن حقوقه الدستورية”.

يشار الى ان المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كردستان. والزمت الحكومة، في قرارها (يوم الثلاثاء 15 شباط 2022)، حكومة اقليم كردستان بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي من متابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في اقليم كردستان.

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