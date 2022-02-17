اليوم.. انطلاق أعمال مؤتمر البرلمان العربي في القاهرة

القاهرة: إسراء خليفة

تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة بمشاركة وفد رفيع من العراق برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

ووصل الحلبوسي أمس إلى القاهرة مع وفد من أعضاء مجلس النواب، وشارك باجتماع تشاوري لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

ويبحث رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في اجتماعات الاتحاد الذي يعقد تحت شعار “التضامن العربي” عدداً من القضايا التي تشهدها المنطقة العربية، فضلاً عن مناقشة التقارير التي أعدتها لجان الاتحاد في الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية والمالية والاقتصادية والمرأة والطفولة.

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