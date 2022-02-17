ايران في المركز الرابع عالميا بعدد الجامعات الشابة

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء فارس، قال جعفر مهراد ان “تايمز” نشرت تصنيفها للجامعات الشابة لعام 2022، حيث تصنف الجامعات بعمر 50 سنة وما دون 50 سنة بناء على 5 معايير اساسية تتضمن: التعليم، والبحث، والاستشهاد، والعائدات الصناعية، والآفاق الدولية.

ولفت هذا الاستاد الجامعي الى ان قائمة تصنيف العام الجاري، تتضمن 89 دولة، تصدرتها كل من بريطانيا بـ58 جامعة شابة، والهند بـ54 جامعة، وتليها تركيا بـ52 جامعة، ثم الجمهورية الاسلامية الايرانية بـ41 جامعة شابة.

وأضاف مهراد، أنه بعد تركيا وايران جاءت باكستان ومصر والعراق بـ31 و29 و27 جامعة شابة، بين الدول الاسلامية بأكبر عدد من الجامعات الشابة. في حين بلغ عدد هذا النوع من الجامعات في السعودية 19 جامعة، وفي ماليزيا 17 جامعة، وفي الجزائر 13 جامعة، وفي الاردن 9 جامعات، والامارات 7 جامعات، وتونس 6 جامعات، وكل من عمان واوزبكستان واندونيسيا وفلسطين 4 جامعات، وكل من نيجيريا ولبنان وبنغلادش 3 جامعات، وكل من جمهورية اذربيجان والبحرين جامعتان، وكل من تركمانستان وكازاخستان وبنين وبروني دار السلام جامعة شابة واحدة.

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