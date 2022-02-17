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بعد ساعات من الجريمة.. القبض على قتلة موظفة هيئة التقاعد يبغداد

العراق.. نشر تفاصيل جديدة عن

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، عن القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد بمنطقة الشعلة بالعاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان  إن “قوة من جهاز الامن الوطني القت، اليوم، القبض على قتلة الموظفة في هيئة التقاعد في منطقة الشعلة ببغداد”، مبيناً أن “القبض على قتلة تم بعد ساعات من حصول الجريمة”.

وأمس الاربعاء، أبلغ مصدر أمني أن قوة امنية عثرت، على جثة محترقة متروكة في احدى الساحات الترابية المتروكة ضمن منطقة رحمانية الشعلة، في بغداد.

ولاحقا كشف المصدر تفاصيل العثور على الجثة المحترقة، وقال  إنه “بعد البحث والتحري وجمع المعلومات بالتنسيق مع الوكالات الامنية ضمن القاطع تبين أن الجثة تعود لامرأة تدعى (أ.ع) تولد 1958 تعمل موظفة في دائرة التقاعد”. وأوضح أنه “حسب المعلومات الاولية أن من قام بحرقها هو المدعو (م.ر) وعمله السائق الشخصي للمجنى عليها”.

واشار الى “تعميم اوصافه ومعلوماته للجهات المعنية لغرض اصدار امر قبض بحقه”، منوها الى انه “لغاية الان لم تعرف دوافع الجريمة اذا كانت سرقة او امور اخرى مستبعدة”.

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