تقرير خاص.. الوضع في كييف في اليوم المزعوم لبدء الهجوم الروسي

وانقضى يوم الاربعاء 16 شباط/فبراير وهو اليوم الذي ادعى الرئيس الاميركي جو بايدن ومعه وسائل الاعلام الغربية أن روسيا ستشن فيه هجوما على اوكرانيا.

وبهذا الصدد، حضر مراسل وكالة انباء فارس في اوكرانيا، إحسان رفاهي، في ساحة “الاستقلال” بالعاصمة كييف، للتحقق من الأوضاع في هذه المدينة في اليوم المحدد للهجوم المزعوم.

كما قام مراسل فارس بجولة على المدينة لاستكشاف ردود فعل الجماهير على الدعوة التي اطلقها الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي للنزول الى الشوارع مع حمل الاعلام بالازرق والاصفر كمؤشر على الوحدة في اليوم الذي وصفه بيوم التضامن الوطني.

وتفيد آخر الاستطلاعات الاجتماعية بأن شعبية حكومة زيلنسكي ذات الميول الغربية والثقة العامة بها قد تدنت من 75 الى دون 25 بالمائة، إذ يواجه أداء زيلنسكي انتقادات واسعة.

اوكرانيا ، كييف ، تقرير خاص