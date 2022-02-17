حريق كبير يلتهم 16 محلاً تجاريا بهذه المحافظة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، عن تمكنها من إخماد حريق اندلع في 16 محلاً في مركز محافظة البصرة.

وقالت في بيان إن “مفارزنا في مركز حي الجهاد بإسناد من المراكز القريبة أخمدت حادث حريق واسع الانتشار اندلع في 16 محلاً داخل سوق القسم في منطقة حي الحسين بمركز المحافظة”.