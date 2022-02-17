حريق كبير يلتهم 16 محلاً تجاريا بهذه المحافظة

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، عن تمكنها من إخماد حريق اندلع في 16 محلاً في مركز محافظة البصرة.
وقالت في بيان إن “مفارزنا في مركز حي الجهاد بإسناد من المراكز القريبة أخمدت حادث حريق واسع الانتشار اندلع في 16 محلاً داخل سوق القسم في منطقة حي الحسين بمركز المحافظة”.
وأضافت أن “فرق الدفاع سيطرت على النيران المندلعة بكل مهنية وبوقت قياسي قصير بعد تطويق النيران ومحاصرتها والحد من توسعها وانتشارها إلى باقي المحلات والأبنية المجاورة وبدون اي اضرار بشرية”.
وأشارت الى أن “سبب الحادث سيحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية”.