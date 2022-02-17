حسم منصب رئاسة الجمهوريَّة يترقب حكم الاتحاديَّة

بغداد: شيماء رشيد

بدأت المحكمة الاتحاديَّة العليا تفاجئ الجميع بقراراتها خاصة الأخيرة ومنها القرار الخاص بقضية النفط والغاز، ولم يستبعد مراقبون أن توافق المحكمة على الطعن المقدم بشأن عدم دستورية قرار رئاسة البرلمان بفتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية، مرجحين العودة إلى المرشحين الذين تقدموا في المرة الأولى.

وبيَّن خبراء في الشأن السياسي أنَّ حظوظ برهم صالح أكبر من غيره لعدة اعتبارات من بينها خروج منافسه مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من السباق الرئاسي.

وقال مدير مركز “القرار السياسي” حيدر الموسوي في حديث : إنه “على الأغلب ستوافق المحكمة الاتحادية على الطعن المقدم بشأن فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مرة ثانية”، مبيناً أنَّ “التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية والسيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني) ليس لديه خيار فإما أن يعطل العملية السياسية ولا يحضر نوابه جلسة التصويت، وهنا ستكون ضربة للتوقيتات الدستورية، بمعنى أنَّ الأطراف السياسية تريد الاستمرار بهذا الوضع الذي سيؤدي إلى الفوضى، أو يعلن رئيس الجمهورية برهم صالح استحالة التوافق والتفاهم السياسي ويطالب بانتخابات مبكرة جديدة”.

وأضاف أنَّ “فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية مجدداً من قبل هيئة رئاسة البرلمان قرار غير دستوري وأغلب فقهاء القانون أكدوا ذلك، وبذلك فإنَّ المحكمة الاتحادية ستوافق على الدعوى المقامة من قبل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بالضد من هذا القرار للطعن به وتعده قراراً غير دستوري والإبقاء على المرشحين الذين رشحوا في الجولة الأولى”.

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