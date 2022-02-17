ذي قار تتخذ جملة من القرارات الأمنية للحيلولة دون الانزلاق لمربع الفوضى

ذي قار / حسين العامل

اعلنت محافظة ذي قار عن اتخاذ جملة من القرارات الامنية للحيلولة دون الانزلاق الى الفوضى وذلك بعد يوم واحد من مصادمات عنيفة بين قوات الجيش والمتظاهرين اسفرت عن اصابة 12 شخصا من كلا الجانبين، فيما تظاهر المئات من اهالي سيد دخيل للمطالبة بمعالجة شحة المياه وانخفاض مناسيب شط آل ابراهيم.

وعاد الهدوء الى مركز مدينة الناصرية يوم أمس الأول، بعد مصادمات بين قوات الجيش المكلفة بحماية مبنى محافظة ذي قار ومتظاهرين يطالبون بإنشاء مستشفى سعة 50 سريرا في قضاء كرمة بني سعيد، ما اسفر عن اصابة 12 شخصا من كلا الجانبين واعتقال 13 متظاهرا وحرق آلية عسكرية عقب دهسها عددا من المتظاهرين.

واثر التطورات الامنية التي شهدتها المحافظة عقد محافظ ذي قار الدكتور محمد هادي الغزي اجتماعا امنيا مشتركا مع قائد عمليات سومر الفريق سعد الحربية وقائممقام الناصرية منير البكاء لبحث آخر المستجدات الامنية.

وقال محافظ ذي قار في بيان صدر عقب الاجتماع وتابعته (المدى) ان «الاجتماع جاء لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالوضع الأمني وتعزيز دور القوات الامنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة»، مؤكدا «اتخاذ جملة من القرارات تتعلق بالجانب الأمني وتسهم في تعزيز السلم الاهلي ومراعاة مصالح جميع ابناء المحافظة».

وشدد محافظ ذي قار على «ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتوحيد مهام الأجهزة الأمنية وذلك للحيلولة دون الانزلاق لمربع الفوضى على حد تعبيره».

ومن جانبه بحث قائد عمليات سومر الفريق سعد الحربية الذي يشغل ايضا منصب قائد شرطة ذي قار آخر التطورات الاخيرة في الملف الامني مع عدد من شيوخ العشائر، وذكر بيان لقيادة الشرطة تابعته (المدى) ان «اللقاء تناول الاحداث الاخيرة في المحافظة وسبل وضع الحلول المناسبة لها» مبينا ان «للعشائر العراقية دورا مهما في استتباب الامن وتوجيه ابنائهم الى التعاون مع القوات الامنية كون الامن مسؤولية الجميع».

واشار البيان الى ان «المشاركين في الاجتماع اكدوا دعمهم ومساندتهم للقوات الامنية وتطبيق القانون وحفظ هيبة الدولة»، لافتا الى ان «شيوخ العشائر قدموا اعتذارا عن التصرفات غير المسؤولة التي بدرت من بعض الافراد والتي تسببت بإصابة العديد من منتسبي القوات الامنية وحرق والحاق أضرار بالعجلات الحكومية خلال التظاهرات أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار».

تواصلت اعمال العنف في مركز مدينة الناصرية حتى ساعة متأخرة من ليلة الاثنين/الثلاثاء اذ سُمعت اصوات اطلاق نار وسيارات الاسعاف، فيما تصاعد الموقف منذ عصر يوم الاثنين (14 شباط 2022) عقب اقدام همر عسكرية على دهس عدد من المتظاهرين المحتشدين بالقرب من مبنى ديوان المحافظة واصابتهم بجروح وكسور خطيرة وهو ما دفع مجموعة من المحتجين الى اضرام النار في الآلية العسكرية ومن ثم مهاجمة مبنى الديوان بالحجارة وتحطيم زجاج واجهته الامامية.

وفي ذات السياق اعلن ناشطون في تظاهرات الناصرية عن الافراج عن 13 معتقلا كانت القوات الامنية قد اعتقلتهم على خلفية التظاهرات المطالبة بإنشاء المستشفى المذكور.

وكانت التظاهرات المطالبة بإنشاء مستشفى في قضاء كرمة بني سعيد (55 كم جنوب شرق الناصرية) قد تجددت منذ نحو شهر في القضاء المذكور وعندما لمس المتظاهرون واهالي القضاء عدم الجدية بالتعامل مع مطلبهم توجهوا الى التظاهر امام ديوان المحافظة وسارت التظاهرة في البدء بصورة طبيعية الا انها اتجهت بعد بضع ساعات نحو التصعيد والاحتكاك بين المتظاهرين وقوات الجيش المكلفة بحماية المبنى ومن ثم اعتقال 13 متظاهرا.

ومن جانب آخر قطع المئات من الاهالي الطريق الرئيس في قضاء سيد دخيل (20 كم شرق الناصرية) مطالبين بمعالجات سريعة لشحة المياه والتعجيل بأعمال توصيل الكهرباء لمضخات الماء المغذية لشط آل ابراهيم.

وتشهد محافظة ذي قار ولاسيما مركز مدينة الناصرية تظاهرات مطلبية متواصلة على مدى عامين تتخللها في بعض الاحيان مصادمات بين القوات الامنية والمتظاهرين اذ تشير البيانات الرسمية الى استشهاد اكثر من 130 متظاهرا واصابة اكثر من خمسة آلاف آخرين نتيجة اعمال العنف التي شهدتها التظاهرات خلال العامين المنصرمين.

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