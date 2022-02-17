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قطع الإمدادات عن مخابئ داعش في الجبال

قطع الإمدادات عن مخابئ داعش في الجبال

 بغداد: عبدالرحمن ابراهيم
اتجهت الأجهزة الاستخبارية إلى تطبيق تكتيك جديد للوصول إلى مخابئ عناصر عصابات داعش الإرهابية، بتعقب خلايا الدعم اللوجستي التي تقوم بنقل المواد الغذائية والأعتدة إلى تلك الأماكن.
عمليات الرصد مكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من 7 إرهابيين ينتمون إلى ما يسمى قاطع دجلة بعد دهم وكرين لهم في قضاء الشرقاط.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الإرهابيين اعترفوا بعملهم ضمن مفارز الدعم اللوجستي ويقومون بنقل المواد الغذائية والعبوات الناسفة للعصابات الإرهابية في جبال مخمور وقضاء الشرقاط، وتمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.
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