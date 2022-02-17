مراقبون: جهات سياسية تدعم الخارجين عن القانون فـي ميسان

بغداد/ فراس عدنان

يرى مراقبون أن الجرائم المنظمة في ميسان والمحافظات الاخرى مرتبطة بأذرع سياسية وصراع نفوذ، داعين إلى دعم جهود الدولة في مواجهتها، مشددين على أن الخارجين عن القانون لديهم القدرة على تخطي الاجراءات الامنية والاحترازية بفضل الدعم الذي يتحصلون عليه من بعض الجهات، ولم يستبعدوا تدخل العامل الإقليمي وتأثيره في الوضع الداخلي.

ويقول الخبير الأمني أحمد الشريفي، أن “ما جرى في ميسان وبعض المحافظات الأخرى من جرائم منظمة وتوتر واضح ليس بعيداً عن السجالات السياسية، وما يؤسف له هو وجود صراع واضح للنفوذ في هذه المحافظات أدى إلى تنامي العنف وانتشاره”.

وأضاف الشريفي، أن “الجريمة المنظمة والمخدرات تأتي في ظل قدرة لهذه الجماعات الخارجة عن القانون في تخطي الإجراءات الامنية والاحترازية وتنفيذ مخططاتها”.

وأشار، إلى أن “من يستطيع أن يتخطى الجهد الامني بهذا الشكل والكيفية فأن ذلك دليل على امتلاكه الدعم السياسي، ولولا هذا الدعم لكانت القوة الأمنية والعسكرية أكثر قوة في احتواء آفة الجريمة المنظمة”.

ولفت الشريفي، إلى أن “الظاهرة استشرت بشكل كبير جداً في ميسان، لكننا نتحدث عن العراق بنحو عام، والمسألة ما زالت في دائرة الخطر رغم الجهود الامنية التي تبذل في الوقت الحالي”.

وتحدث، عن “عودة لظاهرة كسر الحدود والتسلل إلى العراق مجدداً”، ورأى ان “هذه الجماعات لها من يدعمها ويؤمن تنقلها ويزودها بالمعلومات ويوصلها إلى مناطق من خلالها تستطيع أن تتحرك للتأثير على المجتمع والوضع الامني”.

وأكد الشريفي، أن “السلاح القانوني المنضبط لا يشتبك فيما بينه، كونه منظم بلوائح صارمة، كما أنه منظور من قبل مؤسسات الدولة، ومحدد في نشاطه وتحركاته”.

واستدرك بالقول، إن “السلاح المنفلت أصبح ظاهرة، فهو لا يخضع لأية ضوابط وقوانين ويناور بطريقة سرية تحت مسمى ودعم سياسي بنحو يشكل تهديداً للسلم الأهلي”.

ومضى الشريفي، إلى أن “الرادع للسلاح المنفلت لا يأتي إلا عبر الفواعل السياسية، فأن غابت وأخذت منحى المجاملة، فهذا يعني أننا في مرحلة قد تصل إلى الفوضى، ودعم السلاح المنفلت لاسيما وأن مشاريعه ليست محلية إنما ضمن توازنات دولية وإقليمية”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أكد قبل يومين أن العراق أمام خيارين لا ثالث لهما أما الدولة أو الفوضى، مؤكداً متابعته الشخصية لجهود مواجهة عصابات الجريمة والمخدرات والجماعات الخارجة عن القانون في ميسان، كاشفاً عن ضغوط لإيقاف العملية الأمنية الحالية في المحافظة، لكنه افاد باستمرارها لتحقيق مبدأ الدولة الذي شدد على ضرورة سريانه.

إلى ذلك، ذكر الخبير الأمني الآخر عبد الكريم العبيدي، أن “الجريمة المنظمة واتساعها في ميسان والمحافظات الاخرى سببها التقاطعات السياسية، وهي ليست بعيدة عمّا يجري في بغداد من حوارات بشأن الحكومة المقبلة”.

وتابع العبيدي، أن “هذه الجريمة لها مؤثر واضح، فأن كانت مسنودة سياسياً فأنها ستكون فعّالة، كما يحصل في الوقت الحالي وبالتالي نجد أنها استهدفت رجال الامن والقضاء وحتى المواطن البسيط بشكل يكاد أن يكون يوميا”. ولفت، إلى أن “مواجهة النشاطات الإجرامية في ميسان والمناطق المحاذية لها مرهون بتوفر الإرادة السياسية لمواجهة الوضع الحالي، وبالتالي سنكون أمام سيطرة على السلاح المنفلت وهو حالياً في قمة فعاليته”. وأردف العبيدي، أن “المتورطين بهذه الجرائم ليسوا اشخاصا عاديين، إنما اعضاء في مافيات منظمة تمارس أفعال جرمية خطيرة مثل المتاجرة بالمخدرات أو البشر أو الاعضاء البشرية، يبدو أن لديهم دعم سياسي”.

وشدد، على أن “الدولة لكي تكبح هذه الجماعات بحاجة إلى دعم سياسي أيضاً لكي يتم القضاء على السلاح المنفلت وفرض هيبة القانون”.

وانتهى العبيدي، إلى أن “العشائر في تلك المحافظات أمام مسؤولية تاريخية بأن لا تساند الجهات السياسية التي لها أذرع في تردي الوضع الأمني وأن تمارس دورها في دعم جهود الدولة بفرض هيبة القانون”.

وكانت القوات العسكرية قد أطلقت عملية أمنية واسعة النطاق في ميسان بعد التطورات الأخيرة والجرائم التي شهدتها، وقد اسفرت هذه العملية عن اعتقال عدد كبير من المطلوبين أبرزهم متهم وصفه بيان رسمي لوزارة الداخلية بانه المسؤول عن جرائم الاغتيال والمخدرات في المحافظة.

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